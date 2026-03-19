El Stone ficha a Alan Parsons, productor de Beatles y Pink Floyd: fecha y precio en Mérida

La capital extremeña volverá a mirar este verano a uno de sus escenarios más emblemáticos, el Teatro Romano, para recibir a una figura histórica del rock y la producción musical. El Stone&Music Festival ha confirmado este jueves la actuación de Alan Parsons el próximo 28 de junio dentro de su programación de 2026.

Según ha informado la organización, el músico y productor británico llegará a Mérida con una gira centrada en la conmemoración de los 50 años de The Alan Parsons Project, la formación con la que dejó una huella reconocible en la historia del rock progresivo y del pop sinfónico.

La cita añade un nuevo nombre internacional a un cartel que vuelve a situar a Emerita Augusta como uno de los focos musicales del verano en Extremadura, con una programación que combina artistas nacionales de gran tirón popular con figuras de largo recorrido internacional.

Un repertorio ligado a varias generaciones

Antes de consolidar su carrera como creador, Alan Parsons ya era una referencia técnica en la industria musical. Su trayectoria incluye trabajos como ingeniero de sonido junto a bandas tan influyentes como The Beatles y Pink Floyd, una carta de presentación que explica parte del prestigio con el que ha llegado hasta nuestros días.

Ya al frente de su propio proyecto, Parsons firmó composiciones que han atravesado décadas y públicos. Entre ellas figuran temas tan reconocibles como "Eye in the Sky" o "Sirius", asociados a un sonido elegante, preciso y muy vinculado al cuidado de la producción.

La organización del festival ha señalado que el artista llegará a Mérida acompañado de una banda sólida y con un directo en el que el detalle sonoro ocupa un lugar central. La previsión es que el concierto recorra los grandes éxitos de una carrera que lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del rock progresivo.

Entradas desde este viernes

Las entradas para el concierto saldrán a la venta mañana, 20 de marzo, a partir de las 10.00 horas, con precios desde 38 euros. Podrán adquirirse a través del portal oficial de entradas del festival y también en la taquilla física habilitada en la Plaza de España de Mérida.

Ese punto de venta presencial permanecerá abierto de 10.00 a 14.00 horas viernes y sábado, y de 17.00 a 20.00 horas en la tarde del viernes, según la información facilitada por la organización. El festival ha insistido además en la conveniencia de comprar los billetes únicamente en los canales oficiales para evitar incidencias.

El anuncio llega en un momento en el que buena parte de la programación del certamen ya está en marcha comercialmente, con varias actuaciones a la venta y con Mérida de nuevo como reclamo cultural y turístico en la temporada estival.

Diez artistas ya confirmados

Con la incorporación de Alan Parsons, el STONE&MUSIC suma por ahora diez artistas confirmados para su undécima edición. El cartel anunciado hasta la fecha incluye a HAUSER el 5 de junio, Sergio Dalma el día 6, José Mercé el 7, Malú el 12, Pablo López el 13, Siloé el 18 y 19, Antoñito Molina el 20, Pablo Alborán el 21 y Ana Torroja el 27.

A falta de nuevos anuncios, el festival continúa perfilando una edición en la que vuelve a apoyarse en el atractivo patrimonial de Mérida y en la singularidad del Teatro Romano como recinto. En ese contexto, la presencia de Alan Parsons refuerza una línea de programación que busca combinar memoria musical, grandes repertorios y el tirón de artistas con capacidad para atraer público de dentro y fuera de Extremadura.