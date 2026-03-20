Los dos detenidos por el robo en un colegio de Mérida también están acusados de forzar ocho vehículos

La Policía Nacional ha ampliado la investigación sobre el robo cometido en el colegio público bilingüe Maximiliano Macías de Mérida y atribuye ahora a los dos detenidos por aquellos hechos su presunta implicación en otros ocho robos con fuerza en el interior de vehículos. Según ha podido saber este diario, los coches se encontraban estacionados en el entorno de la parroquia de Los Milagros, en la barriada de Nueva Ciudad.

En concreto, la intervención policial se produjo en la madrugada del pasado 16 de marzo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Mérida, que realizaban labores de prevención, detectaron a dos individuos que, al percatarse de la presencia policial, aceleraron la marcha para tratar de huir. Uno de ellos fue interceptado en la calle Mario Roso de Luna, en las inmediaciones del colegio, mientras que el segundo fue localizado poco después en la avenida Antonio Campos Hoyos.

Durante la identificación y el cacheo, los agentes encontraron entre sus pertenencias diversos objetos cuya procedencia no pudieron justificar de forma coherente. Según la información policial, ambos reconocieron en ese momento haber accedido al interior del colegio Maximiliano Macías, de donde supuestamente habían sustraído diverso material informático.

Los dos varones, de 34 y 56 años, fueron detenidos entonces por su presunta implicación en el robo con fuerza en el centro educativo, que en los últimos meses ya había sufrido distintos actos vandálicos, entre ellos robos de material, rotura de cristales, pintadas y pequeños incendios en el recinto.

Robo en vehículos

Posteriormente, la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida continuó con las pesquisas y comprobó que entre los efectos intervenidos a los arrestados había objetos denunciados como robados en el interior de vehículos días antes en la zona del polígono Nueva Ciudad.

Las investigaciones permitieron además determinar un mismo patrón en los hechos denunciados, tanto por el modus operandi como por la localización geográfica. A raíz de ello, la Policía les imputa un total de ocho robos con fuerza en el interior de vehículos, dos de ellos presuntamente cometidos en la madrugada siguiente a su primera puesta a disposición judicial por el robo en el colegio.

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Por último, cabe destacar que los detenidos, ambos con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, han vuelto a ser puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad con cargos.