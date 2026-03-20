Recepción al Iuxtanam de Mérida tras sus brillantes resultados en el Campeonato de España

El Ayuntamiento de Mérida ha recibido este viernes al Club Iuxtanam para felicitarle por los éxitos logrados recientemente en el Campeonato de España, donde la entidad emeritense ha firmado una actuación histórica tanto por equipos como a nivel individual. La alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, y el delegado municipal de Deportes, Toni Marín, han traslado al club la enhorabuena de la ciudad por unos resultados que consolidan al Iuxtanam como una de las referencias deportivas de la capital extremeña.

Una de las medallas conseguidas en el campeonato de España. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante la recepción, Yáñez ha destacado que el club forma ya parte del patrimonio deportivo emeritense, "al mismo nivel que la riqueza monumental y cultural de la ciudad", al tiempo que ha puesto en valor la labor que desarrolla en la transmisión de valores a sus deportistas.

Los resultados

El Iuxtanam logró el primer puesto por equipos en el XXIV Campeonato de España de Invierno Máster, un resultado de gran relevancia para la entidad, al que se suma el décimo puesto en la clasificación general del LVI Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico.

Un momento del encuentro en el ayuntamiento. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En el apartado individual, los palistas del club también firmaron una destacada participación. Juan Antonio Valle conquistó la medalla de oro en Paracanoe, mientras que María José Gómez, en categoría veterana, y Telma Trinidad, en júnior, se hicieron con sendas medallas de plata.

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Además, Claudia Blanco logró el bronce en categoría sub-23. A estos resultados se sumó Estefanía Fernández, que volvió a sobresalir con la medalla de oro en la prueba de K1-5000, confirmando su condición de una de las grandes figuras del piragüismo nacional.