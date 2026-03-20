Mérida transforma ‘El Principito’ en una gran experiencia musical para escolares

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida ha acogido este viernes, por segundo año consecutivo, el concierto didáctico 'El Principito. Un mundo de planetas', una iniciativa de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida dirigida por Pilar Vizcaíno, que está destinada al público escolar con el objetivo acercar la música a niños a través de las emociones y los valores compartidos.

Un momento del concierto didáctico basado en 'El Principito'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La actividad, organizada en dos sesiones, ha reunido a alumnado de 15 centros educativos de la capital extremeña, lo que ha permitido que cerca de 1.000 escolares participen en una inolvidable experiencia artística y educativa, a través de las ideas centrales del clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

Formar en valores

Durante el concierto, los asistentes han podido disfrutar de una propuesta concebida no solo desde el ámbito musical, sino también desde una vertiente formativa, con la que se pretende fomentar valores como la amistad, el amor, la empatía, la responsabilidad, la honestidad y el respeto a las diferencias.

Asistentes a la cita musical, en el centro cultural Alcazaba. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El acto ha contado además con la asistencia de la delegada de Educación, Susana Fajardo Bautista, quien durante la presentación del evento en rueda de prensa, a comienzos de mes, destacó que el ayuntamiento facilitaría a los docentes todo el material pedagógico necesario para convertir la obra en “una actividad participativa”.

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El primer concierto de la JOCME se celebró el 23 de diciembre de 2010 con apenas 16 músicos, mientras que actualmente cuenta con unos 70 instrumentistas. Cabe destacar el carácter supralocal del proyecto, con integrantes procedentes no solo de Mérida y su entorno, sino también de otros puntos de Extremadura y de ciudades como Salamanca, Sevilla o Madrid.