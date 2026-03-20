El mural de Mérida que busca romper estereotipos: la construcción también es cosa de mujeres

Las delegadas de Formación para el Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor y Ana Aragoneses, respectivamente, han visitado este viernes el mural realizado por el alumnado de la escuela de aprendizaje laboral ‘Barraeca V’, en el centro de formación La Calzada, con motivo de la celebración del 8M. La obra, bajo el lema ‘Capacitando en femenino’, reivindica la presencia de la mujer en sectores profesionales del ámbito de la construcción, tradicionalmente masculinizados.

La iniciativa pone el foco en la igualdad de oportunidades dentro de la formación y el empleo, especialmente en oficios en los que la presencia femenina sigue siendo minoritaria. El mural se enmarca en las acciones promovidas con motivo del Día Internacional de la Mujer y conecta además con el trabajo que se desarrolla en los programas de aprendizaje laboral impulsados desde el consistorio emeritense.

El programa

En este sentido, indicar que el Programa de Escuelas de Aprendizaje Laboral combina aprendizaje, cualificación y trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas participantes a través de la profesionalización, el acompañamiento y la adquisición de experiencia, con la vista puesta en facilitar su inserción en el mercado laboral.

Las especialidades que se imparten son las de fontanería y mantenimiento o rehabilitación de edificios y viviendas, electricidad de edificios e instalaciones, operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas y pintura decorativa en construcción. Cada una de ellas cuenta con 12 alumnos.

La primera fase del programa, de tres meses, está centrada en la formación profesional o en el aprendizaje vinculado al puesto que se va a desempeñar. Durante este periodo, el alumnado recibe además formación complementaria en prevención de riesgos laborales, competencias digitales y formación básica de apoyo. También se desarrollan acciones de orientación, asesoramiento y adquisición de competencias transversales. En esta fase, los participantes perciben una beca por su asistencia al proyecto.

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Quienes superen esta primera parte y continúen de alta en el programa accederán a una segunda etapa de nueve meses de formación en alternancia con el trabajo. En esta fase, el alumnado-trabajador recibirá formación durante al menos el 35% del tiempo y será contratado por la entidad promotora mediante la modalidad de contrato de formación en alternancia, con una retribución del 75% del salario mínimo interprofesional.