Mérida dedicará tres jornadas a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la cultura

Mérida celebrará durante el mes de abril la segunda edición de las jornadas ‘Mujeres y Cultura’, una propuesta que reunirá en el centro cultural Alcazaba charlas, coloquios y actividades centradas en la presencia y la aportación de las mujeres en distintos ámbitos culturales y sociales. En concreto, el programa se desarrollará los días 8, 15 y 22 de abril y contará con la participación de 12 ponentes.

La iniciativa, organizada por la Delegación de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos (CPR), está dirigida al conjunto de la ciudadanía y también al personal docente. En el caso del profesorado que desee obtener acreditación oficial, será necesario formalizar la inscripción previa a través del CPR.

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, y el profesor y coordinador de las jornadas, Jaime Covarsí, presentaron ayer una cita que nace con el propósito de reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia de la cultura. Durante la presentación, Aragoneses defendió el compromiso del consistorio con “la igualdad y el pensamiento crítico” y subrayó la necesidad de analizar los factores sociales, psicológicos, filosóficos y artísticos que han condicionado el reconocimiento de las mujeres.

En este sentido, la edil destacó que solo a través de una mirada amplia, tanto al pasado como al presente, puede comprenderse “el papel fundamental de las mujeres en la construcción cultural”. También puso el foco en la dimensión educativa de estas jornadas, al considerar que pueden servir al profesorado para trasladar estas reflexiones a las aulas y contribuir así a una sociedad más igualitaria.

Por su parte, Covarsí incidió en que el espíritu de estas jornadas resulta “esencial e ineludible para el reconocimiento de las mujeres en la cultura”. El programa se distribuirá en tres sesiones, con intervenciones individuales y mesas redondas. Cada jornada incluirá dos bloques de una hora aproximada y un espacio posterior para el debate con el público.

La programación

La primera sesión, bajo el título ‘Las mujeres y la literatura’, se celebrará el miércoles 8 de abril a las 18.00 horas con la participación de la poeta extremeña Ada Salas, en una intervención moderada por Pilar Nieves García. Más tarde, a las 19.30 horas, se desarrollará el coloquio ‘Las voces femeninas en el crisol de culturas (literaturas árabe, judía y cristiana)’, con Montserrat Abumalham, Sebastián de la Obra y Beatriz Barrera.

La segunda jornada, ‘Las mujeres y la música’, tendrá lugar el miércoles 15 de abril a las 18.00 horas. Incluirá un coloquio sobre música, identidad y futuro con la pianista Cristina Bónsem, la violinista Isabel Romero y la cantante Chloé Bird. A las 19.30 horas se celebrará el concierto coral ‘Voz y Mujer’, a cargo del Coro Juan del Encina de Mérida. Esta sesión se completará además con el taller ‘Escuchar con mirada crítica: lo que cantamos sin pensar’, impartido por Javier Gómez del Barco en los institutos IES Albarregas e IES Santa Eulalia.

La tercera y última cita se celebrará el miércoles 22 de abril con el título ‘Las mujeres en la evolución social e histórica de España’. A las 18.00 horas intervendrá la abogada Cristina Almeida. Después, a las 19.30 horas, tendrá lugar el coloquio ‘La conquista del derecho a ser: historia e impacto psicológico de los derechos de las mujeres’, con la participación de Marisa Tena, María García y Mayca Sánchez.