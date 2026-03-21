Paco Vadillo abre su alma a la Semana Santa de Mérida con un pregón íntimo y reivindicativo

La emoción, la memoria y el sentimiento cofrade se han dado la mano esta noche en un Teatro María Luisa repleto para escuchar a Paco Vadillo, quien ha convertido el pregón de la Semana Santa de Mérida en un viaje íntimo por la fe, la ausencia, la mujer y la identidad de una celebración muy arraigada en la ciudad. El acto, arropado por un público entregado, ha combinado la palabra con distintas intervenciones artísticas integradas en el propio discurso del pregonero.

El periodista y director de Atresmedia Radio en Extremadura ha construido una alocución profundamente personal, apoyada en recuerdos, vivencias y sentimientos nacidos de su propia vinculación con la celebración emeritense. Y es que, sin duda, la Semana Santa ha formado parte de su identidad desde la infancia, ya que se crió a escasos metros del Hornito y siempre se ha considerado “un niño del atrio de Santa Eulalia”, una raíz sentimental que ha recorrido todo el pregón.

Paco Vadillo, en su alocución. / CARMEN HIDALGO

Desde la "altísima responsabilidad" con la que asumió su encargo como pregonero, tras haber sido elegido por unanimidad por la Junta de Cofradías, Vadillo también ha introducido una mirada reflexiva sobre algunos de los asuntos que, a su juicio, atraviesan el mundo cofrade. Uno de los pasajes más destacados ha sido el dedicado al papel de la mujer para reclamar mayor protagonismo y el reconocimiento que merecen tantas mujeres por su trabajo, implicación y presencia constante en las hermandades.

El pregonero ha reservado a su vez un espacio para recordar a quienes ya no están, evocando a todas esas personas ausentes que continúan formando parte de la memoria íntima de las cofradías y de la vida de hermandad de muchas familias. Junto al recuerdo y la reivindicación, Vadillo ha aludido a las guerras y al sufrimiento que sigue marcando al mundo actual, estableciendo un paralelismo con los misterios que procesionan e invitando a reflexionar sobre la indiferencia con la que a veces se contemplan esas realidades.

Artistas locales

Otro de los ejes reseñables ha sido la visión mariana de la Semana Santa, a través de un recorrido por las vírgenes titulares de las hermandades, deteniéndose en cada una de ellas en un pasaje especialmente simbólico del pregón. La velada ha contado con la participación de artistas locales como Lorena Naharro, Fuensanta Blanco, José Rodríguez y Lolo Báez, además de la Banda de Música de Mérida dirigida por Pilar Vizcaíno, cuyas aportaciones han dado sentido escénico al texto.

El periodista y director de Atresmedia Radio en Extremadura, durante su intervención. / CARMEN HIDALGO

Todos ellos han contribuido a reforzar el carácter escénico del acto, concebido como una propuesta en la que la palabra se ha apoyado en la música, el cante, el baile y los recursos audiovisuales para ampliar su fuerza expresiva. El público ha respondido a Vadillo con un prolongado y sentido aplauso, reconociendo así una intervención muy personal, atravesada por la memoria y por una reivindicación serena de la autenticidad de la Semana Santa de Mérida.