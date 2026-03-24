La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante

La multinacional china Jinhong Gas da un paso más para su implantación en Mérida. La Junta de Extremadura ha sacado este martes a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada para la planta de producción de nitrógeno industrial que la compañía proyecta en la capital autonómica, un trámite previo a su puesta en marcha y que abre un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El proyecto se ubicará en el parque empresarial Expacio Mérida, sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, y estará destinado a la producción y suministro de nitrógeno industrial de alta pureza, tanto en fase gaseosa como líquida. Según el expediente publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la instalación producirá nitrógeno mediante un proceso de separación criogénica del aire diseñado para alcanzar una pureza superior al 99%.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha mostrado satisfecho por esta noticia, que ha calificado como "muy importante para Mérida y para Extremadura". "Esperamos que esta gran industria que se va a implementar en Mérida sea transformadora y nos genere esa posibilidad de crecimiento de otras empresas futuras que lleguen", ha señalado a preguntas de los medios.

Producción

En concreto, la futura planta tendrá capacidad para generar hasta 100 millones de metros cúbicos anuales de nitrógeno y prevé operar unas 8.000 horas al año. Parte del producto se expedirá en fase gaseosa mediante tubería a consumidores finales y otra parte se almacenará en la propia instalación para su suministro a terceros, con dos tanques criogénicos verticales de 250 metros cúbicos cada uno.

La tramitación administrativa llega después de que trascendiera la apuesta de Jinhong Gas por Mérida como puerta de entrada a España y base de operaciones para su crecimiento en Europa. La compañía ha constituido en la ciudad la sociedad Jinhong Gas (Spain) S.L., con un capital social de 100.000 euros, con la que aspira a desplegar actividad productiva y logística vinculada a grandes proyectos industriales.

La operación cobra especial relevancia por su conexión directa con el proyecto de construcción de una planta de materiales para la fabricación de cátodos de baterías promovida por la firma china Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, que también se ubicará en Expacio Mérida. La fábrica de nitrógeno aparece así como una infraestructura asociada al ecosistema industrial que empieza a tomar forma en este recinto orientado a atraer inversión exterior y actividad vinculada a la nueva industria energética.

Proceso industrial

El documento sometido a información pública describe un proceso industrial complejo, con distintas fases de compresión del aire ambiente, secado y purificación, enfriamiento criogénico, separación en columnas de destilación y vaporización y almacenamiento del nitrógeno. La instalación contará, entre otros elementos, con compresores centrífugos, unidad de prepurificación, turbinas de expansión, bombas criogénicas y una cold box que constituye el núcleo del proceso.

Además de la zona industrial, el complejo incluirá edificio de oficinas, sala de bombas, área de residuos, aparcamientos, zonas verdes y una reserva de suelo para futuras ampliaciones. El proyecto prevé también consumos anuales de 36,8 GW de energía eléctrica y 96.000 metros cúbicos de agua. La resolución final sobre la autorización ambiental corresponderá a la Dirección General de Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico una vez concluya el periodo de exposición pública.