Hugo Tavero, alumno de Arroyo de San Serván, gana un premio nacional sobre la Constitución Española

El alumno Hugo Tavero Román, de 8 años y estudiante del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván, ha sido galardonado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la última edición de los Premios Constitución Española, según se ha hecho público oficialmente este 26 de marzo.

Este reconocimiento nacional distingue no solo el talento y el esfuerzo personal del joven, sino también la labor educativa del centro arroyano, que vuelve a situarse en el mapa nacional gracias al trabajo de su alumnado.

Hugo ha sido uno de los 15 estudiantes premiados en el concurso nacional ‘Una Constitución para todos’, una iniciativa que organiza cada año el Ministerio desde 2015 con el objetivo de fomentar entre el alumnado no universitario la reflexión sobre el valor, la importancia y el papel de la Constitución Española en la vida cotidiana.

La entrega de diplomas tuvo lugar este jueves en un acto presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quien subrayó durante su intervención que la Constitución “no es solo un texto, es sobre todo un acuerdo que nos dimos como país para convivir en libertad, respetarnos y reconocernos iguales, aunque seamos diferentes”.

"La Constitución sigue viva"

Tolón destacó además que la democracia “no se hereda, se cuida, se defiende y se construye cada día”, y señaló el papel fundamental de la educación en esa tarea. “Hoy no solo celebramos unos premios, celebramos que la Constitución sigue viva cuando alguien la entiende, la interpreta y la convierte en una historia, en una imagen o en una idea”, afirmó la ministra.

En esta edición del certamen se han presentado más de un centenar de proyectos procedentes de distintas comunidades autónomas. Los trabajos se dividían en cinco modalidades, según la etapa educativa y el curso, y podían presentarse en tres formatos: relato o poesía, proyecto con lenguaje de programación Scratch o vídeo con formato de bibliotráiler.

En el caso de Hugo Tavero, su proyecto se desarrolló en la plataforma de programación Scratch, una experiencia que el propio alumno recuerda con especial ilusión.

“Me llamo Hugo Tavero Román, tengo 8 años y soy alumno del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván. Estoy muy contento por haber ganado este premio. Nunca había estado en Madrid y he podido viajar en tren, que es un medio de transporte que no conocía”, explica el escolar.

Visita al Ministerio

El joven premiado también destacó lo especial que fue la visita a la capital y al Ministerio. “Me ha gustado mucho el regalo y poder visitar el Ministerio de Educación. Me gustó mucho poder realizar un trabajo en la plataforma de programación Scratch sobre la Constitución Española, porque el año pasado, en primero de Primaria, toda la clase hicimos nuestra propia Constitución con los derechos y deberes, como jugar y estudiar”, señala.

El acto contó además con la presencia del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; el subsecretario de Educación, Santiago Roura; la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez; la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio; y el director general de Planificación y Gestión Educativa, Javier Rodríguez, entre otros responsables educativos.

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El premio supone un motivo de orgullo para la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora de la Soledad y para todo Arroyo de San Serván, al poner de relieve el compromiso del centro con una enseñanza activa, creativa y vinculada a los valores democráticos.