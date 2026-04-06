El arte contemporáneo de Mérida saldrá a la calle este sábado con el estreno de Mercarte

Mérida sumará desde este sábado una nueva cita a su agenda cultural con la puesta en marcha de Mercarte 2026, un mercado de arte contemporáneo comarcal que nace con el objetivo de dar visibilidad a los creadores locales, favorecer el encuentro entre artistas y acercar sus obras al público en un espacio abierto. La propuesta, presentada este lunes por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, celebrará su estreno en la zona del Merendero del Torero, junto al Puente Romano, desde las 11.00 horas hasta el atardecer.

El Ayuntamiento de Mérida ha arropado la presentación de esta primera edición de Mercarte 2026, una iniciativa promovida por el colectivo Artistas de Barrio Social Club, impulsada por la Asociación Cultural Grupeas y en la que también participa la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. El proyecto se plantea como un espacio de encuentro para artistas de distintas disciplinas y como una plataforma para visibilizar el talento creativo de la ciudad y su entorno.

Cita periódica

Durante la presentación, Vélez ha destacado el valor de las propuestas culturales que nacen del tejido asociativo emeritense, al tiempo que ha remarcado el respaldo del consistorio a una iniciativa que busca abrir nuevas vías de participación y creación. Además, el edil ha subrayado la voluntad de continuidad del proyecto, que aspira a consolidarse como una cita periódica para el primer sábado de cada mes hasta septiembre

En el evento se reunirán artistas y creadores locales que mostrarán al público una oferta diversa de disciplinas y propuestas, en una jornada concebida para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía en un formato accesible y al aire libre. El coordinador e integrante de Grupeas, Paco Martín 'Paquino', ha explicado que la cita incluirá ambientación musical a cargo de un artista local.

Según ha detallado, el colectivo Artistas de Barrio Social Club nació en diciembre de 2024 y desde entonces ha impulsado diversas exposiciones en espacios de la ciudad. Su propósito pasa por apoyar, visibilizar y poner en valor el trabajo de artistas locales y regionales, además de abrir nuevas oportunidades para su desarrollo y proyección.

Colegios

La propuesta nace además con vocación abierta e inclusiva. De hecho, sus impulsores quieren contar tanto con artistas locales como con creadores de otros ámbitos geográficos y han comenzado a establecer contactos con centros educativos de Mérida para fomentar la participación de jóvenes con inquietudes artísticas.

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Por su parte, Coch Laullón ha puesto el acento en el valor de esta iniciativa como lugar de encuentro entre creadores. En su opinión, más allá de la exhibición o la posible comercialización de obras, Mercarte puede servir para generar conexiones entre artistas, favorecer el intercambio de ideas y propiciar nuevos proyectos conjuntos.