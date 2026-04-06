El Gobierno evita la cárcel a una condenada en Mérida por robo con violencia y le impone una multa

El Gobierno central concede un indulto parcial a M.V.R.C, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida por un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones cometidos en 2019. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 31 de marzo, sustituye la pena de prisión que tenía impuesta por una sanción económica.

La sentencia, dictada el 7 de junio de 2021, la condenó como autora de un delito de robo con violencia a 21 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el delito leve de lesiones se le impuso también un mes de multa, con una cuota diaria de cinco euros, así como la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

Motivos

Según recoge el real decreto de concesión publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la tramitación del expediente de indulto se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. El Ejecutivo considera que, a la vista de las circunstancias personales de la condenada y de la información incorporada al expediente, concurren “razones de justicia y equidad” para acordar la medida de gracia.

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En concreto, el indulto conmuta la pena privativa de libertad por otra de tres meses de multa, con una cuota diaria de tres euros. La concesión queda condicionada a que la beneficiaria no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto. La resolución fue aprobada a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.