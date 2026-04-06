El Mochuelo de Mérida inicia el reparto de las ayudas y prevé superar los 56.000 euros

La Campaña del Mochuelo 2025/2026 entra en su recta final con la previsión de repartir algo más de 56.000 euros entre colectivos sociales de Mérida y su comarca, una cifra que mejoraría la alcanzada en la edición anterior y que confirma el respaldo ciudadano a una de las iniciativas solidarias más veteranas de la ciudad.

Entrega de la aportación económica al asilo de ancianos de Mérida. / Mochuelo

Aunque todavía "faltan por llegar algunas aportaciones importantes" a lo largo de este mes, la organización ya ha iniciado un reparto escalonado de las ayudas ante las necesidades detectadas. Según informa, en esta primera fase ya han recibido su aportación las Cáritas parroquiales, el Hogar Santa Teresa de Jornet, el Asilo de Mérida y el Comedor Social Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina.

Las próximas entregas se realizarán en el Centro de Acogida Padre Cristóbal, donde está previsto un acto el próximo jueves, 9 de abril, a las 11.00 horas, así como en los Proyectos Vida de Badajoz y Mérida. El objetivo es completar la distribución cuando la campaña tenga cerrada toda la recaudación.

Desarrollo de la campaña

Cabe recordar que al término del pasado mes de enero, la campaña sumaba ya 45.500 euros, aunque entonces los responsables advertían de que aún faltaban ingresos comprometidos por materializarse y alertaban además del aumento de incidencias con algunas cuentas bancarias facilitadas por colaboradores.

Pese a esas dificultades, la campaña ha superado en ofrecimientos a la del pasado año. De confirmarse la previsión actual, El Mochuelo rebasará los 55.000 euros que logró distribuir en la edición 2024/2025 entre 26 colectivos sociales. Entre los beneficiarios figuraban entonces cáritas parroquiales, comedores sociales, centros de acogida y asociaciones que trabajan con personas mayores, enfermos, familias en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.

Con 45 años de trayectoria desde su nacimiento en 1981, esta iniciativa se ha consolidado como una referencia solidaria en Mérida y su comarca. Sostenida por más de una veintena de voluntarios y basada en una gestión austera, mantiene como prioridad que la mayor parte de lo recaudado llegue de forma directa a personas y entidades vulnerables. La organización quiere agradecer una vez más la respuesta de la ciudadanía, cuya solidaridad sigue situándose “en niveles muy altos".