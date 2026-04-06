Una nueva banda de Mérida presentará su primer disco con un concierto único

El grupo emeritense Cervatana, formado por artistas locales, debutará el próximo jueves 9 de abril en el Templo de Diana de Mérida, donde presentará su primer disco en un concierto que además será grabado en directo para el programa Mañana Más, de Radio Nacional de España. El anuncio lo realizaron en rueda de prensa el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, junto a los artistas Miguelito García y Fran Sánchez, integrantes de la banda, en un acto en el que también participaron otros colaboradores del proyecto.

En su intervención, el regidor municipal destacó el respaldo del ayuntamiento a esta producción cultural, que se celebrará entre las 19.00 y las 21.00 horas, y auguró una importante repercusión para esta propuesta nacida en la ciudad. En este sentido, señaló que se trata de una iniciativa que puede convertirse en “un pelotazo a nivel nacional”, por lo que animó a los emeritenses a asistir y disfrutar del estreno.

El disco

Cervatana, surgido a lo largo de 2025, está formado por Miguelito García, Fran Sánchez y José Ugías y se presenta como una propuesta musical de carácter multidisciplinar. Su primer álbum, titulado también 'Cervatana', está compuesto por diez canciones que recorren distintos estilos y atmósferas, desde el rock y el flamenco hasta la electrónica europea y la música ambiental, con referencias sonoras que evocan incluso a bandas sonoras como las de Hans Zimmer.

Sánchez explicó que precisamente esa mezcla es una de las señas de identidad del proyecto, ya que, a su juicio, en España “no hay una propuesta igual o similar”. Según indicó, el disco plantea una fusión de estilos en la que las canciones se enlazan entre sí, generando una sensación de continuidad que busca crear “un viaje espacial”.

Esa propuesta musical se apoya además en una narrativa mitológica que conecta con el lugar elegido para la presentación. No en vano, García subrayó el simbolismo de estrenar el disco en el Templo de Diana, un espacio que representa “el lugar donde nació todo”. Asimismo, remarcó su satisfacción por dar a conocer en este enclave el trabajo de una banda nacida en la capital extremeña.

El concierto

La presentación no se limitará a un concierto convencional. El espectáculo incorporará también otras disciplinas artísticas, con la participación de la Joven Orquesta de Mérida, que adaptará una de las canciones del disco, así como un elenco de bailarinas dirigidas por la bailarina y coreógrafa emeritense Alba Gog. La presencia de la danza contemporánea, según los propios artistas, responde a su intención de trasladar al directo una propuesta poco habitual y ya presente en algunos de sus videoclips.

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Por último, cabe destacar que junto a los integrantes del grupo, el proyecto suma la colaboración de distintos profesionales y negocios locales, como Carlos López y Jara Jiménez, al frente de Old School Food; la estilista Victoria Nogales; e Isabel Sánchez Flores, fundadora de La Dicha, entre otros participantes.