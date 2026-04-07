El Festival de Mérida llevará el teatro grecolatino a 20 pueblos extremeños con el programa Ceres

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha puesto en marcha una nueva edición de Ceres, un programa con el que acercará el teatro grecolatino a 20 localidades de Extremadura a través de talleres impartidos por compañías de la comunidad autónoma.

La iniciativa, según ha informado este martes el certamen en una nota, persigue un doble objetivo: difundir el teatro grecolatino más allá de la capital extremeña y fomentar la participación cultural en el ámbito local. Para ello, se seleccionarán 20 municipios y otras tantas compañías teatrales, que serán las encargadas de desarrollar talleres de 50 horas de duración.

Con este proyecto, el certamen emeritense incide en su apuesta por la descentralización cultural y por extender la actividad escénica al conjunto del territorio, facilitando el acceso a las artes escénicas y favoreciendo tanto la creación como la práctica teatral en el ámbito municipal.

La temática de los talleres está centrada en el teatro grecolatino, aunque en cada municipio se abordarán contenidos específicos: en algunos se trabajarán aspectos como el lenguaje corporal, el coro, el gesto o el movimiento, y en otros se profundizará en cuestiones más históricas y teóricas.

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Solicitudes

La convocatoria está abierta tanto a compañías extremeñas interesadas en impartir estos talleres como a ayuntamientos de la región que quieran acoger la actividad en sus municipios. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de abril a las 13.00 horas. Teatro, formación y participación se dan así la mano en una propuesta con la que el Festival de Mérida busca reforzar su presencia en la región más allá de la programación principal y llevar el legado clásico a nuevos espacios de convivencia cultural.