Mérida se sube a la ruta del tren de lujo Al Ándalus y refuerza su proyección internacional

El tren Al Ándalus, uno de los grandes referentes de los trenes turísticos de lujo de Renfe, ha iniciado su temporada 2026 con un nuevo recorrido que vuelve a situar a Mérida en el escaparate del turismo internacional. El convoy partió el pasado 5 de abril desde Sevilla y, tras su paso por Jerez de la Frontera, llegará este miércoles 8 de abril a Extremadura, con paradas en Cáceres y Mérida dentro de un itinerario de siete días y seis noches.

Tren Ál Andalus. / Renfe

La capital extremeña se convierte así en una de las escalas destacadas de una ruta en la que viajan turistas procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. La visita permitirá a los pasajeros conocer una ciudad Patrimonio de la Humanidad y símbolo del legado romano, lo que refuerza el papel de la ciudad como destino cultural de primer nivel dentro de una oferta turística exclusiva.

Gastronomía

La parada en Mérida suma además un importante componente gastronómico y experiencial. Los viajeros almorzarán en el Parador de Turismo y visitarán los principales monumentos emeritenses, mientras que en el coche restaurante se servirán productos vinculados a la región, como jamón ibérico de Extremadura y aceite manzanilla cacereño. La presencia del Al Ándalus proyecta así no solo la riqueza monumental de la ciudad, sino también su capacidad para integrarse en propuestas de turismo premium.

Este convoy ofrece una experiencia que combina historia, exclusividad y comodidad. Sus coches históricos, cuidadosamente restaurados, evocan el esplendor de los grandes viajes ferroviarios de principios del siglo XX, aunque adaptados a las exigencias actuales de confort y servicio. Los pasajeros pueden elegir entre Suite Deluxe o Habitación Gran Clase, ambas con baño completo, y disponen además de autobús de lujo y guía multilingüe para las excursiones.

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En este sentido, reseñar que entre abril y junio se sucederán nuevas rutas con salidas desde Madrid y Sevilla, y en todos los casos estarán incluidas Cáceres y Mérida. El tren, que también tendrá temporada de otoño, se estaciona durante las noches para garantizar el descanso de los viajeros y, en los itinerarios con salida desde Sevilla, realiza además noche en Zafra antes de continuar viaje hacia la capital extremeña.