La AECC de Mérida reclama la cesión de un local para reforzar la atención a pacientes y familiares

La nueva junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Mérida comienza su andadura y lo hace con el objetivo de lograr la cesión de un espacio por parte del ayuntamiento para evitar el coste del alquiler de la sede actual. Así lo ha trasladado este martes su presidenta, Mercedes Landín, en un acto celebrado en el hotel Ilunion Mérida Palace, que ha servido para escenificar el relevo al frente del colectivo, así como para lanzar una de las primeras reivindicaciones de esta etapa.

"Estamos en una sede que nos gustaría cambiar porque pagamos un alquiler importante”, ha explicado la nueva dirigente local, quien ha señalado que ese dinero podría dedicarse a reforzar la atención, los recursos que presta la asociación y la investigación. “Vamos a intentar que nos cedan algún espacio como asociación”, ha subrayado Landín. En la actualidad, la entidad cuenta con un local en el número 1 de la calle Pío Baroja, próxima al hospital emeritense.

Landín afronta esta responsabilidad “con mucha ilusión” y desde un vínculo personal, pues es gallega, pero reside en la ciudad desde hace más de dos décadas. Así, ha indicado que asume esta etapa como una forma de “devolver” a Mérida parte del cariño con el que fue acogida desde su llegada. En esta línea, ha defendido una asociación “abierta a todo el mundo”, tanto a socios como a quienes no lo son, y ha subrayado que uno de los grandes retos será que la ciudadanía conozca mejor unos servicios que son gratuitos.

La nueva junta local

En esta andadura estará arropada por una junta formada por diez personas, una de las más numerosas del país. Durante su intervención, ha subrayado que uno de sus objetivos será dar mayor visibilidad a la labor que desarrolla la AECC en Mérida para que la ciudadanía conozca mejor los recursos de la entidad y sepa que puede encontrar apoyo y acompañamiento. “Queremos que cualquier persona que lo necesite sepa que no está sola”, ha destacado.

Junto a Landín, integran la nueva junta local Marisol Soriano Rodríguez, Carmen Jiménez Ramírez, Cristina Yárritu Manso, Olga García Balongo, Alicia Agote Martín, Javier Robustillo, Pepe Mateos, Cristina García de Vinuesa y Eva de Alarcón. La presidenta también ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana, tanto para captar nuevos socios como para sumar voluntarios, al recordar que buena parte del trabajo de la asociación se sostiene precisamente gracias a esa implicación altruista.

En este sentido, ha puesto en valor la labor de quienes acompañan a pacientes en el hospital y de las personas que colaboran en iniciativas solidarias como los talleres de costura en los que se elaboran cojines para entregar después en centros sanitarios. Asimismo, ha apostado por una etapa marcada por la suma de esfuerzos y la colaboración con otros colectivos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la red de apoyo a las personas que más lo necesitan.

El acto ha contado con la intervención del presidente provincial de la asociación en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, quien ha agradecido a Landín y a su equipo que hayan dado “un paso al frente para ponerse al servicio de los demás”. A su juicio, este relevo representa “mucho más que una nueva junta”, ya que refuerza la presencia de la entidad en la capital autonómica desde el voluntariado y la cercanía a pacientes y familiares.

La asociación

Mendiano ha recordado que la asociación está presente en 50 localidades de la provincia de Badajoz, cuenta con nueve sedes abiertas al público y más de 700 personas voluntarias. “Y precisamente por eso necesitamos seguir creciendo. Porque el cáncer no entiende de códigos postales, y nuestra obligación es que la ayuda tampoco”, ha afirmado.

El presidente provincial ha reiterado que el gran reto de la organización es alcanzar una supervivencia del 70% en cáncer en 2030, una meta que obliga a seguir impulsando la investigación, la prevención, la atención integral y la movilización social. En esa línea, ha recordado que la asociación ofrece servicios gratuitos como atención psicológica, fisioterapia, trabajo social o pisos de acogida para personas que deben desplazarse a recibir tratamiento.

En cuanto al balance de actividad, Mendiano ha apuntado que en 2025 la asociación atendió a cerca de 5.000 personas en la provincia de Badajoz y entre 8.000-9.000 en el conjunto de Extremadura, incluyendo también a familiares. Asimismo, ha destacado el alto nivel de satisfacción de los usuarios, con una valoración superior al 9 sobre 10.

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Por último, cabe destacar que el acto también ha contado con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta del colectivo en Badajoz y directora general del Periódico Extremadura, María Ortiz; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el gerente del Área de Salud, Jesús Gallo, quien ha calificado de “imprescindible” la labor que desempeña la Asociación Española Contra el Cáncer.