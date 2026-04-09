Mérida activará dos proyectos formativos para facilitar el acceso laboral a una treintena de mujeres

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha dos nuevos proyectos formativos y de inserción laboral dirigidos a mujeres, con el objetivo de reforzar sus capacidades, facilitar su acceso al empleo y favorecer su autonomía personal y económica. Así lo ha anunciado este jueves la delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, quien ha subrayado que ambas iniciativas “ponen el foco en las personas, en las mujeres y en las oportunidades reales de futuro”.

Talleres formativos para mujeres. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

“Son dos iniciativas distintas, pero con un mismo propósito: abrir puertas, reforzar capacidades y acompañar a mujeres en su camino hacia el empleo, el emprendimiento y una vida con más autonomía”, ha señalado la edil a través de una nota de prensa, al tiempo que ha incidido en que estos programas representan “formación con sentido, atención personalizada y una mirada clara hacia la igualdad y la dignidad de las mujeres que más lo necesitan”.

Menores de 45 años

Uno de los proyectos se desarrollará gracias a una subvención del Programa SARA 2025-2026 y lleva por título Talento en Red: Diseño, Confección y Emprendimiento Digital. Contará con una financiación de 15.890 euros y estará dirigido a mujeres menores de 45 años. Según ha explicado Amor, esta propuesta nace con la voluntad de favorecer su participación, su inserción sociolaboral y su acceso a herramientas digitales como vía para avanzar en autonomía, oportunidades y calidad de vida.

El programa combinará empoderamiento personal, formación técnica y emprendimiento digital en un itinerario diseñado para reforzar capacidades, abrir horizontes y devolver confianza. Está previsto para 15 participantes y prestará especial atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, como desempleadas de larga duración, madres en solitario, víctimas de violencia de género o mujeres en riesgo de exclusión o con dificultades de inserción laboral.

Mujeres adultas

La segunda iniciativa llegará a través del Programa 0,7 Estatal 2025, que permitirá desarrollar el proyecto La artesanía como vehículo de inserción laboral. Creación de moldes para reproducción cerámica, dotado con 1.198,75 euros. En este caso, la formación estará orientada principalmente a mujeres adultas con necesidades educativas o de inserción laboral.

Amor ha destacado que esta propuesta parte de una idea “muy sencilla pero muy importante: dignificar el trabajo, abrir caminos de autonomía y poner el talento al servicio de la inclusión”. En este sentido, ha recordado que la cerámica artesanal forma parte de la identidad y del patrimonio cultural de la ciudad, pero también puede convertirse en una salida profesional real para muchas mujeres.

“Puede ser una opción especialmente útil para quienes necesitan encontrar un empleo compatible con su vida, con sus tiempos y con sus circunstancias. Por eso apostamos por una formación que no solo enseña un oficio, sino que ofrece una posibilidad concreta de futuro, de autoempleo y de desarrollo personal”, ha remarcado la delegada.

Este segundo programa está diseñado para 12 participantes y se desarrollará entre junio y agosto de 2026. El itinerario tendrá un carácter eminentemente práctico, basado en el aprendizaje activo, el trabajo en grupos reducidos, el desarrollo de proyectos reales y el acompañamiento personalizado.

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La responsable municipal ha concluido que ambos proyectos comparten una misma filosofía: “La formación como palanca de igualdad, empleo y autonomía”. “Son dos caminos distintos, pero con un destino común: mejorar la vida de las mujeres de Mérida y fortalecer el tejido social y económico de nuestra ciudad”, ha afirmado.