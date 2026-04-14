Por Mérida propone bajar el IBI en Mérida al 0,5% y bonificar herencias y rehabilitación en barrios vulnerables

Por Mérida ha planteado una rebaja generalizada del IBI, una bonificación del 95% de la plusvalía por herencia de vivienda habitual y otra del 50% del ICIO en barrios vulnerables tras juzgar insuficientes las medidas fiscales anunciadas por el Ayuntamiento.

Un debate fiscal abierto en Mérida

El debate sobre la presión fiscal municipal gana peso en Mérida después de que el Gobierno local anunciara recientemente un paquete de rebajas que incluye, según recuerda Por Mérida, una reducción del 10% en la cuota fija del agua, bonificaciones en el IBI para familias numerosas y descuentos ligados al transporte urbano, con un impacto estimado de 3 millones de euros.

La formación municipal ha valorado de forma positiva ese primer paso, pero ha señalado que las medidas resultan "limitadas en alcance y cuantía" en un momento marcado, a su juicio, por la inflación y la incertidumbre económica. En ese contexto, el grupo entiende que hace falta una respuesta de mayor calado para aliviar la carga que soportan los vecinos de la capital extremeña.

Por Mérida sostiene además que ese mayor esfuerzo fiscal sería asumible porque el propio Ayuntamiento ha defendido en distintas ocasiones su "excelente situación financiera", con una tesorería cercana a los 40 millones de euros. A partir de esa premisa, la formación plantea una alternativa que presenta como viable, más amplia y con mayor impacto social.

Rehabilitación de vivienda en barrios con menor renta

La primera de las medidas se centra en la mejora del parque residencial. Por Mérida propone una bonificación del 50% en el ICIO para obras de rehabilitación en vivienda habitual situadas en zonas con menor renta de la ciudad. El grupo enmarca esta iniciativa en una estrategia de refuerzo de la cohesión social y de mejora de la calidad de vida en los barrios.

La propuesta se dirige, según la nota remitida por la formación, a áreas como San Juan, Santa Isabel, María Auxiliadora, San Agustín, Tierno Galván, San Bartolomé, Las Abadías, San Luis, Santa Catalina, La Corchera, Los Milagros, San Andrés, Tres Casas y distintos puntos de Nueva Ciudad. Por Mérida ha afirmado que el objetivo es favorecer la permanencia de la población residente y evitar que estas ayudas terminen incentivando usos turísticos o movimientos especulativos.

Herencias y alivio a las familias más vulnerables

La segunda medida que pone sobre la mesa el grupo municipal pasa por una bonificación del 95% en la plusvalía municipal cuando la transmisión se produzca por herencia de la vivienda habitual. Por Mérida enmarca esta propuesta en la necesidad de proteger a viudos y familias que afrontan un fallecimiento y que, además del impacto personal, deben asumir una carga tributaria elevada.

La formación ha señalado que este tipo de bonificación ya funciona en otras ciudades españolas y la presenta como una herramienta para evitar que un momento especialmente delicado termine agravando la situación económica de muchas familias emeritenses. En su planteamiento, se trata de una medida de protección social más que de una simple corrección fiscal.

Rebaja general del IBI durante dos años

El tercer eje de la propuesta apunta a una reducción generalizada del IBI. Por Mérida plantea rebajar el tipo impositivo del 0,66% actual al 0,5%, al menos durante dos años, para la vivienda habitual y un local. La formación defiende que esta decisión permitiría un alivio directo y más extendido entre la mayoría de la población.

A juicio del grupo, esa bajada tendría además un efecto añadido sobre la actividad económica y la evolución demográfica de Mérida, al reducir costes fijos y hacer más atractiva la residencia y la inversión en la ciudad. La medida, subraya Por Mérida, sería compatible con la situación financiera que el propio gobierno local considera "sólida".

Bonificaciones con criterios de renta y progresividad

Junto a esas tres propuestas, la formación abre también el debate sobre el diseño de las ayudas ya anunciadas por el Ayuntamiento. En concreto, plantea que algunas bonificaciones, como las dirigidas a familias numerosas, puedan adaptarse a criterios de renta y progresividad para mejorar su equidad.

Ese planteamiento introduce un elemento político de fondo en la discusión tributaria local: no solo cuánto se rebaja, sino también a quién beneficia cada medida. Con esa idea, Por Mérida intenta situar en el centro del debate municipal una fiscalidad que combine alivio general, protección a los hogares más frágiles y atención específica a los barrios con mayores dificultades.