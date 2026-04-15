Sector turístico
Mérida, referente del turismo accesible en España junto a otras ciudades Patrimonio de la Humanidad
La capital extremeña se posiciona como destino inclusivo en un contexto de crecimiento turístico y apuesta por la eliminación de barreras
Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las escapadas de primavera, el turismo vuelve a consolidarse como una de las principales actividades de ocio en España. El país continúa liderando el turismo internacional -con cerca de 97 millones de visitantes en 2025 y un gasto superior a los 134.000 millones de euros-, mientras la accesibilidad gana peso como elemento clave para avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.
Mérida se sitúa entre las ciudades españolas que destacan por su apuesta por el turismo accesible. Junto a Ávila, Córdoba, Santiago de Compostela y Alcalá de Henares, la capital extremeña forma parte del grupo de destinos Patrimonio de la Humanidad que están impulsando iniciativas para facilitar el acceso universal a su riqueza histórica y cultural, según destaca la compañía Stannah España.
Estas ciudades sobresalen por la combinación de adaptación urbana, rutas accesibles y servicios turísticos inclusivos, lo que permite que un mayor número de visitantes pueda disfrutar de su patrimonio sin barreras. En el caso de Mérida, referente del patrimonio romano en la península, se han desarrollado itinerarios accesibles que permiten recorrer su conjunto arqueológico, incluyendo el teatro y el anfiteatro romanos, mediante pasarelas y accesos adaptados.
Transformación demográfica
El avance hacia un turismo sin barreras responde también a una transformación demográfica. El envejecimiento de la población y el incremento de viajeros con necesidades específicas están impulsando cambios en el sector, que ve en la accesibilidad no solo una cuestión social, sino también una oportunidad de crecimiento.
Destinos como Mérida demuestran que es posible compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la inclusión, consolidándose como referentes de un turismo que busca ser cada vez más abierto a todos, tal y como destaca Jordi Gracia, director comercial de Stannah España.
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita