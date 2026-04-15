Mérida, referente del turismo accesible en España junto a otras ciudades Patrimonio de la Humanidad

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las escapadas de primavera, el turismo vuelve a consolidarse como una de las principales actividades de ocio en España. El país continúa liderando el turismo internacional -con cerca de 97 millones de visitantes en 2025 y un gasto superior a los 134.000 millones de euros-, mientras la accesibilidad gana peso como elemento clave para avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.

Mérida se sitúa entre las ciudades españolas que destacan por su apuesta por el turismo accesible. Junto a Ávila, Córdoba, Santiago de Compostela y Alcalá de Henares, la capital extremeña forma parte del grupo de destinos Patrimonio de la Humanidad que están impulsando iniciativas para facilitar el acceso universal a su riqueza histórica y cultural, según destaca la compañía Stannah España.

El Teatro Romano de Mérida. / EL PERIÓDICO

Estas ciudades sobresalen por la combinación de adaptación urbana, rutas accesibles y servicios turísticos inclusivos, lo que permite que un mayor número de visitantes pueda disfrutar de su patrimonio sin barreras. En el caso de Mérida, referente del patrimonio romano en la península, se han desarrollado itinerarios accesibles que permiten recorrer su conjunto arqueológico, incluyendo el teatro y el anfiteatro romanos, mediante pasarelas y accesos adaptados.

Transformación demográfica

El avance hacia un turismo sin barreras responde también a una transformación demográfica. El envejecimiento de la población y el incremento de viajeros con necesidades específicas están impulsando cambios en el sector, que ve en la accesibilidad no solo una cuestión social, sino también una oportunidad de crecimiento.

Destinos como Mérida demuestran que es posible compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la inclusión, consolidándose como referentes de un turismo que busca ser cada vez más abierto a todos, tal y como destaca Jordi Gracia, director comercial de Stannah España.