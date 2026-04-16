Jarro de agua fría para Stone&Music: HAUSER cancela en Mérida su esperado concierto por problemas de salud

El violonchelista croata HAUSER ha cancelado su concierto en el Festival Stone&Music, previsto para el 5 de junio en el Teatro Romano de Mérida, por un problema de salud temporal que requiere atención inmediata y reposo.

Según ha informado este jueves la organización del festival, la cancelación de los próximos conciertos de HAUSER "se ha tomado siguiendo recomendaciones médicas, priorizando su salud y su capacidad para continuar actuando a largo plazo".

Se trata, según los representantes del artista, de una decisión que "no ha sido fácil", dado el trabajo y la planificación que conllevan este tipo de eventos, al tiempo que han lamentado los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar.

Devolución de entradas

El Festival Stone&Music ha informado de que las entradas adquiridas de forma online se devolverán automáticamente a partir del 22 de abril a través del mismo método de pago utilizado en la compra.

En el caso de las entradas compradas de forma física, la devolución podrá realizarse en la taquilla ubicada en la plaza de España de Mérida los días 22, 23 y 24 de abril.

Desde la organización del certamen emeritense han deseado a HAUSER una pronta y completa recuperación, "con el deseo de que pueda regresar a los escenarios lo antes posible". El croata fue el primer artista internacional confirmado este año en el Stone&Music y su actuación en Mérida era, además, la única prevista en España dentro de su gira. El músico ya conocía el festival, ya que en 2018 actuó con su dúo 2Cellos, aunque en esta ocasión estaba programado que lo hiciera acompañado por la Joven Orquesta Ciudad de Mérida dentro de su tour "CINEMA".

Tras esta cancelación, los artistas confirmados para actuar en el Teatro Romano el próximo verano son Sergio Dalma (6 de junio), José Mercé (7), Malú (12), Pablo López (13), Siloé (19), Antoñito Molina (20) y Ana Torroja (27).