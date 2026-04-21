Seguridad vial
Un ciclista atropellado y un choque entre un patinete y un coche sacuden el tráfico en Mérida
El balance policial de la última semana en la capital extremeña deja dos heridos leves, siete siniestros con daños materiales y dos atestados por conducción irregular
Entre el 13 y el 19 de abril, la Policía Local de Mérida intervino en 11 incidentes de tráfico en la ciudad, un balance que se cerró con dos heridos leves, siete siniestros con daños materiales y dos atestados por conducción irregular. En paralelo, los agentes realizaron 52 controles preventivos, con un positivo administrativo y otro penal. Entre los siniestros con heridos, el parte recoge un atropello a un ciclista en la rotonda del Puente Lusitania y una colisión entre un vehículo de movilidad personal (patinete) y un turismo en la calle Prado Viejo. En ambos casos, la información oficial habla de lesiones leves.
Glorietas, prioridades y maniobras
El detalle de los accidentes apunta a varias causas recurrentes en la circulación urbana. La Policía Local señala una colisión por no respetar las señales de STOP en la avenida de las Américas y varios siniestros vinculados a no ceder la preferencia de paso, tanto en glorietas como al incorporarse desde estacionamientos. En concreto, el parte sitúa incidencias en la rotonda Lusitania, la avenida de la Libertad y la Rambla Mártir Santa Eulalia. También se registraron choques en la avenida Reina Sofía y en la calle Juan XXIII por no adoptar medidas de seguridad o no respetar la distancia reglamentaria entre vehículos.
Controles preventivos y vigilancia
Junto a la atención de los accidentes, la Policía Local desarrolló durante la semana 52 controles dentro de sus labores de prevención. El resultado fue un positivo con infracción administrativa y otro que derivó en diligencias penales. El balance semanal vuelve a poner el foco en conductas muy ligadas al tráfico en la capital extremeña: el respeto a la señalización, la prioridad de paso en glorietas y la distancia de seguridad. Son infracciones frecuentes en una ciudad con mucho movimiento y con una convivencia cada vez más habitual entre turismos, bicicletas y vehículos de movilidad personal.
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