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Seguridad vial

Un ciclista atropellado y un choque entre un patinete y un coche sacuden el tráfico en Mérida

El balance policial de la última semana en la capital extremeña deja dos heridos leves, siete siniestros con daños materiales y dos atestados por conducción irregular

Agentes de la Policía Local preparan un dron durante un operativo de vigilancia y apoyo al control del tráfico.

Agentes de la Policía Local preparan un dron durante un operativo de vigilancia y apoyo al control del tráfico. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Entre el 13 y el 19 de abril, la Policía Local de Mérida intervino en 11 incidentes de tráfico en la ciudad, un balance que se cerró con dos heridos leves, siete siniestros con daños materiales y dos atestados por conducción irregular. En paralelo, los agentes realizaron 52 controles preventivos, con un positivo administrativo y otro penal. Entre los siniestros con heridos, el parte recoge un atropello a un ciclista en la rotonda del Puente Lusitania y una colisión entre un vehículo de movilidad personal (patinete) y un turismo en la calle Prado Viejo. En ambos casos, la información oficial habla de lesiones leves.

Glorietas, prioridades y maniobras

El detalle de los accidentes apunta a varias causas recurrentes en la circulación urbana. La Policía Local señala una colisión por no respetar las señales de STOP en la avenida de las Américas y varios siniestros vinculados a no ceder la preferencia de paso, tanto en glorietas como al incorporarse desde estacionamientos. En concreto, el parte sitúa incidencias en la rotonda Lusitania, la avenida de la Libertad y la Rambla Mártir Santa Eulalia. También se registraron choques en la avenida Reina Sofía y en la calle Juan XXIII por no adoptar medidas de seguridad o no respetar la distancia reglamentaria entre vehículos.

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Un vehículo de la Policía Local, en una imagen de archivo tomada en el centro de la capital regional.

Un vehículo de la Policía Local, en una imagen de archivo tomada en el centro de la capital regional. / Ayuntamiento de Mérida

Controles preventivos y vigilancia

Junto a la atención de los accidentes, la Policía Local desarrolló durante la semana 52 controles dentro de sus labores de prevención. El resultado fue un positivo con infracción administrativa y otro que derivó en diligencias penales. El balance semanal vuelve a poner el foco en conductas muy ligadas al tráfico en la capital extremeña: el respeto a la señalización, la prioridad de paso en glorietas y la distancia de seguridad. Son infracciones frecuentes en una ciudad con mucho movimiento y con una convivencia cada vez más habitual entre turismos, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

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