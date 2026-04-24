Emerita Lvdica tomará Mérida con 175 actividades: cuadrigas con aforo controlado y gladiadores

Mérida volverá a ser Roma del 18 al 24 de mayo. La XVI edición de Emerita Lvdica transformará de nuevo la ciudad en Avgvsta Emerita con una programación formada por 175 actividades, cuatro grandes espacios de recreación permanente y una de las principales novedades centrada en la carrera de cuadrigas del circo romano, que este año se celebrará por la mañana y contará con aforo controlado para garantizar una mayor protección del patrimonio.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado este viernes la programación en el peristilo del teatro romano, donde ha destacado que la medida no supondrá una reducción del aforo, sino una forma de ordenar el acceso a uno de los espectáculos más multitudinarios de la pasada edición. La carrera de cuádrigas se celebrará el 21 de mayo, coincidiendo con la fiesta local, a las 11.30 horas, y será necesario acceder con invitación previa y vestido de romano, como ya ocurrió el año pasado.

Bajo el lema ‘Mérida, donde Roma sigue viva’, la ciudad volverá a ponerse el traje de romano durante una semana con actividades culturales, recreaciones históricas, teatro, talleres, propuestas gastronómicas y experiencias inmersivas. En su intervención, el regidor municipal ha defendido que Emerita Lvdica es "historia viva, participación y orgullo colectivo", al tiempo que ha recordado que la pasada edición superó los 150.000 asistentes.

El primer edil ha insistido en que la cita se ha convertido en uno de los grandes motores culturales y turísticos de la ciudad gracias a la implicación de asociaciones, colectivos, vecinos y sectores económicos. "No solo conservamos nuestro pasado, lo vivimos, lo compartimos y lo hacemos nuestro", ha señalado el alcalde, que también ha remarcado que durante esos días Mérida "no recuerda Roma, sino que es Roma”.

En concreto, en esta edición participarán 29 asociaciones recreacionistas, ocho de ellas de Mérida y el resto procedentes de distintos puntos de España y de otros países. Su presencia permitirá recrear la vida cotidiana, social, política, militar y religiosa de Augusta Emerita en el siglo I después de Cristo.

Osuna ha puesto el acento en el papel de la ciudadanía como clave del crecimiento de Emerita Lvdica. "Por mucho dinero que pongan las instituciones y por mucho esfuerzo que hagan las asociaciones recreacionistas, si el pueblo de Mérida no la hubiera adoptado como su fiesta sería imposible", ha afirmado.

La programación se desplegará en cuatro grandes espacios de recreación permanente: el foro romano, la alcazaba árabe, el parque de las Méridas del Mundo y Morerías. Según el ayuntamiento, estos enclaves permitirán vivir durante prácticamente todo el día cómo era la ciudad romana, con propuestas dirigidas a todos los públicos y con un marcado carácter didáctico.

Las actividades

Entre las actividades principales figuran varias representaciones en el teatro romano. Los días 19 y 20 de mayo se representará ‘Octavia soy yo’, con participación de centros educativos; el 21 de mayo llegará ‘Las avispas’; y el 22 de mayo será el turno de ‘La Aparición’, en colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El anfiteatro acogerá el sábado 23 de mayo una doble sesión de gladiaturas, a las 20.00 y a las 22.30 horas, con recreaciones de combates romanos. Además, el programa incluirá conferencias, talleres de mosaicos, complementos y accesorios de moda, así como recreaciones como ‘Mors Inmatura’, centrada en el rito funerario y el enterramiento de una joven emeritense, o el ‘Senado de Mujeres’, sobre las tertulias organizadas por romanas pudientes.

También habrá espacio para propuestas inmersivas, como un Cluedo Urbano bajo el título ‘Los misterios en Emerita Augvsta’, que se suma a la programación pensada para implicar a vecinos y visitantes en la experiencia romana.

La clausura llegará el domingo 24 de mayo con el concierto ‘Una de Romanos’ en el teatro romano, a cargo de la Joven Orquesta de la Ciudad de Mérida dirigida por Pilar Vizcaíno, con la participación de la banda de música, el coro Caesar y academias de danza. El repertorio estará centrado en grandes bandas sonoras de películas de temática romana.

Por último, acabe indicar que Osuna ha avanzado que el consistorio presentará en 2027 el expediente para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, una vez se cumplan los cinco años desde el reconocimiento regional. El objetivo, ha subrayado, es consolidar una cita que ya figura entre los principales reclamos culturales y turísticos de Mérida.