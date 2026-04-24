El grupo Cervatana de Mérida pone a vibrar La Revuelta con su directo en La Petanca del Año

El grupo emeritense Cervatana da un nuevo salto en su proyección nacional tras protagonizar el 'Halftime Show' de La Petanca del Año, el evento organizado por el exitoso programa La Revuelta, de Televisión Española, donde anoche ofreció una actuación que el propio programa calificó como una "absoluta barbaridad".

El Ayuntamiento de Mérida se ha hecho eco en sus redes sociales de la participación del grupo compartiendo una publicación de La Revuelta, que adjuntaba un vídeo del directo y destacaba la fuerza de la actuación: "No sé en vuestras casas, pero en el teatro daban ganas de tirarlo abajo. Cómo ha sonado, la virgen".

La actuación formó parte de uno de los formatos especiales más singulares impulsados por el espacio de David Broncano. La Petanca del Año nació a partir de la petición de una espectadora que pidió al presentador que devolviera este deporte "al lugar que le corresponde". Broncano compartió la idea con Jorge Ponce y el equipo del programa acabó convirtiéndola en un torneo con jugadores profesionales y rostros conocidos del espacio televisivo.

El torneo

El evento se saldó con victoria de los Anacondas Rencorosas, equipo capitaneado por Jorge Ponce e integrado por María del Monte, Clara Galle, El Langui, la campeona del Open nacional Rosa Barranquero y el campeón del mundo, de Europa y de España Jesús Cacho. Enfrente estuvieron los Pumas de San Rafael, con Broncano a la cabeza y un plantel formado por Miguel Ángel Muñoz, Juan José Millás, Lalachus, la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Cabe destacar que el torneo contó además con Irene Bermúdez, árbitro oficial colegiada por la Federación de Petanca, y con la participación de dos nombres destacados de la comunicación: el periodista deportivo Antoni Daimiel junto a la cómica y guionista Victoria Martín. En ese contexto, y al más puro estilo de las ligas estadounidenses, Cervatana fue el grupo encargado de poner música al descanso.

La aparición en Televisión Española llega poco después de que Cervatana presentara su primer disco en el Templo de Diana de Mérida, en una singular cita musical con gran acogida de público y grabada en directo para el programa Mañana Más, de Radio Nacional de España.

La banda

El grupo, formado por Miguelito García, Fran Sánchez y José Ugías, echó a andar a lo largo de 2025 y se presenta como una propuesta artística de carácter multidisciplinar. Su primer trabajo, también titulado Cervatana, reúne diez canciones que transitan por sonoridades diversas, desde el rock y el flamenco hasta la electrónica europea y la música ambiental.

La banda construye su identidad sobre una fusión de estilos y una narrativa de corte mitológico, con canciones concebidas como parte de un relato musical continuo. Esa apuesta encontró en el Templo de Diana un escenario especialmente simbólico para su puesta de largo en casa, al conectar con las referencias visuales y sonoras del proyecto.

La presentación del disco contó además con la participación de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, que adaptó una de las composiciones del álbum, y con un elenco de bailarinas dirigido por la coreógrafa emeritense Alba Gog, incorporando la danza contemporánea a una propuesta que busca trasladar al directo el universo artístico del grupo.