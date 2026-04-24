La tradición artillera de Extremadura se dará cita en Mérida con exposiciones y conferencias

Mérida volverá a mirar a su pasado militar con las XXIII Jornadas Artilleras ‘El Vigor de la Tormenta’, una cita que del 5 al 7 de mayo enlazará la huella del ejército romano en la ciudad con la tradición artillera de Extremadura a través de conferencias, exposiciones y actos abiertos al público. El programa, organizado por la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia, toma como punto de partida el nombre con el que la Mérida romana se refería a las armas de artillería para acercar la cultura de la defensa desde una perspectiva histórica y divulgativa.

Las jornadas fueron presentadas ayer por el delegado de Turismo, Felipe González, y el teniente coronel Francisco Javier Ponce de León, jefe del Grupo de Artillería y presidente de la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia. La cita busca dar continuidad a la tradición artillera de Extremadura y consolidarse como un punto de encuentro entre artilleros, aunque buena parte de su programación está pensada también para el público general.

Durante la presentación, el edil agradeció la elección de Mérida como sede de estos encuentros por su "estrecho vínculo con el ejército", al tiempo que defendió la importancia de la colaboración institucional para impulsar actividades capaces de conectar "nuestro pasado con el presente", así como generar impacto económico y social en la ciudad.

Por su parte, Ponce de León destacó que este año se cumplen 15 de la primera unidad de artillería y explicó que las jornadas persiguen dos objetivos principales: desarrollar una acción cultural y social dirigida al personal del GACA XI y contribuir a la divulgación de la cultura de la defensa.

El programa

El programa incluirá actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, entre ellas conferencias abiertas hasta completar aforo, exposiciones y actos institucionales. Además, durante los tres días podrá visitarse en cada una de las sedes una exposición con un diorama representativo del GACA XI.

La primera sesión tendrá lugar el martes 5 de mayo, en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida. A las 18.00 horas, Jesús Ortega Rubio impartirá la conferencia 'Roma fantasma y prodigios en el campo de batalla'. A continuación, a las 19.00 horas, Israel J. Espino ofrecerá la ponencia 'Cuando la lanza de Marte tiembla: un paseo por los mitos y leyendas de la Mérida castrense'.

Las jornadas continuarán el miércoles 6 de mayo, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde a las 19.00 horas Daniel Gómez Aragonés pronunciará la conferencia 'Nunca se dio en España una victoria mayor de los godos: un hispanorromano', ¿el mejor General del Regnum Hispaniae?'

Por último, indicar que el cierre será el jueves 7 de mayo, en el Centro Cultural Alcazaba de la ciudad, también a las 19.00 horas, con la intervención de Carlos Canales Torres, que abordará el papel de Extremadura como laboratorio militar: la Artillería volante y la Guerra de las Naranjas.