Atención sanitaria
El Hospital de Mérida avanza en humanización con un baño adaptado para personas ostomizadas
El nuevo recurso busca mejorar la autonomía, la intimidad y la calidad de vida de los pacientes que conviven con una ostomía
El Área de Salud de Mérida ha incorporado un baño adaptado para personas ostomizadas, un recurso sanitario pensado para mejorar la autonomía, la intimidad y la calidad de vida de quienes conviven con una ostomía. La medida se enmarca en el avance hacia una atención más humana, accesible y centrada en las personas.
Este tipo de espacios responde a una necesidad funcional muy concreta, ya que permite a los pacientes realizar sus cuidados personales en mejores condiciones de comodidad, higiene y privacidad. Pero, además, supone un paso más en la humanización de la asistencia sanitaria, al adaptar los entornos a realidades que no siempre han tenido suficiente visibilidad.
Un entorno más digno
Desde el Área de Salud de Mérida han destacado que disponer de este recurso favorece "un entorno más digno, respetuoso y sensible" con las necesidades de cada paciente. En este sentido, han subrayado que cuidar también implica "escuchar, adaptar y acompañar".
La instalación de baños adaptados para personas ostomizadas contribuye a eliminar barreras y a reforzar la accesibilidad dentro de los centros sanitarios. Para quienes conviven con una ostomía, contar con un espacio adecuado puede marcar la diferencia en su día a día, especialmente en momentos en los que necesitan realizar cambios o cuidados de forma segura y reservada.
Humanizar la asistencia
La iniciativa forma parte de una concepción de la atención sanitaria que no se limita únicamente al diagnóstico o al tratamiento, sino que también tiene en cuenta la experiencia del paciente, su bienestar emocional y su derecho a ser atendido en condiciones de respeto e intimidad.
Con este recurso, el Área de Salud de Mérida refuerza su apuesta por una asistencia más cercana y sensible, en la que la adaptación de los espacios se convierte también en una forma de cuidado.
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- Los soportales de Sinforiano Madroñero en Badajoz estrenan su primera rampa
- Condenada a 16 años de inhabilitación la jueza de Badajoz acusada de prevaricación
- ¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura
- Vecinos de la carretera de Sevilla de Badajoz denuncian 'desinformación y caos' por las obras