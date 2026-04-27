La danza toma la Sala Trajano de Mérida con actividades para jóvenes y profesionales

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha organizado una serie de actividades lúdicas y formativas en la Sala Trajano de Mérida para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril. La programación ha sido diseñada por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) con el objetivo de fomentar la expresión artística y la participación juvenil a través del movimiento.

La agenda arrancará el martes 28 de abril, a las 9.00 horas, con la representación del espectáculo 'El murciélago de Wuham' a cargo de Arquione Producciones y dirigido a alumnado de centros escolares emeritenses.

Salud mental

La pieza, protagonizada por la bailaora Fuensanta Blanco y dirigida por Pedro Luis López Bellot, propone una fusión de flamenco, danza contemporánea y videocreación para narrar una historia de superación y reinvención personal tras la crisis sanitaria. La obra pone el foco en la salud mental y aborda cuestiones como la ansiedad, el aislamiento y la vulnerabilidad emocional.

Tras la representación se celebrará un coloquio con el alumnado para reflexionar sobre estos procesos psicológicos. La propuesta plantea el teatro y la danza como herramientas para favorecer la desestigmatización y el apoyo emocional entre la juventud.

'El Murciélago de Wuham'. / El Periódico

Cuatro masterclass y una jam sesión

Las actividades continuarán el miércoles 29 de abril, a partir de las 17.00 horas, con la jornada 'El 29 de abril, baila', orientada a jóvenes interesados en las nuevas corrientes de la danza. La cita incluirá pequeñas masterclass impartidas por jóvenes bailarines con recorrido artístico.

La jornada comenzará con un taller de flamenco a cargo de Álvaro Murillo, artista e investigador multidisciplinar y autodidacta. Su propuesta abordará la exploración del lenguaje flamenco desde el movimiento, con el objetivo de que los participantes experimenten cómo el compás puede integrarse en el cuerpo de forma orgánica.

Después, la bailarina y coreógrafa emeritense AlbaGog explorará en su masterclass de danza contemporánea parte del repertorio coreográfico de la compañía Germen Dance Project. El trabajo se centrará en piezas que destacan la fusión de la danza contemporánea, la conexión emocional y la exploración del movimiento desde la escucha activa del cuerpo individual y colectivo.

Taller de baile

La programación seguirá con un taller de baile moderno en musicales, impartido por Isabel García, bailarina y directora de la escuela Dance Queens. En esta sesión se trabajará la conexión entre la danza, la música y la actuación, con especial atención a la capacidad de contar una historia a través del cuerpo y la energía en escena.

El artista extremeño El Gato con Jotas será el encargado de cerrar el bloque formativo con una masterclass sobre folclore extremeño. La sesión utilizará la base de la danza tradicional y la jota como herramienta para comprender las estructuras de buena parte de los bailes populares de la región.

El evento culminará a las 21.00 horas con una jam sesión de danza, en la que los asistentes podrán compartir su arte y disfrutar del baile en comunidad como cierre de la celebración.

El Gato con Jotas, en el centro / Leandro Allochis

El sector mirará al futuro en mayo

Las actividades previstas por la Consejería en torno a la danza se extenderán hasta el mes de mayo. El día 10 se celebrará la jornada profesional 'Bailando en Plata, construyendo el futuro de la danza en Extremadura', impulsada por el Centro de las Artes Escénicas y de la Música en colaboración con asociaciones profesionales del sector.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para analizar la situación actual de la danza en la región y proyectar líneas de desarrollo futuras. La jornada comenzará a las 10.00 horas con mesas de diálogo y experiencias inspiradoras vinculadas a la danza extremeña.

Tras una pausa para el almuerzo, se desarrollará un taller-mentoría sobre el posicionamiento de la danza regional en el contexto nacional e internacional, una cuestión clave para un sector que trata de ganar visibilidad, circuitos estables y nuevas oportunidades profesionales dentro y fuera de Extremadura.

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A partir de las 18.30 horas, la programación se abrirá a la ciudadanía con la charla '¿Cómo ver un espectáculo de danza?', la representación de la pieza 'Lo que el cuerpo recuerda' y un encuentro entre el público y los artistas. El objetivo será acercar la danza a nuevos públicos y reforzar su presencia en la vida cultural de la comunidad.