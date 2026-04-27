La Feria de la Cerveza Artesanal vuelve a los Milagros de Mérida con más de 80 variedades

El entorno del Acueducto de los Milagros volverá a convertirse esta primavera en punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesana. Mérida acogerá del 30 de abril al 3 de mayo la tercera edición de la Feria de la Cerveza Artesanal, una cita que reunirá durante cuatro jornadas a productores llegados de diferentes puntos del país.

Programación de la feria de la cerveza de Mérida. / EL PERIÓDICO

El evento, organizado por La Ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, ofrecerá más de 80 tipos de cervezas artesanas, entre ellas variedades sin gluten, elaboradas por productores procedentes de comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Extremadura.

Actividades

La feria nace con el objetivo de dar a conocer la cultura de la cerveza artesanal y poner en valor un sector en crecimiento en España. Además de las degustaciones, la cita se plantea como una propuesta de ocio para todos los públicos, con gastronomía, música en directo y actividades infantiles.

En este sentido, el recinto contará con una amplia oferta de 'food trucks', con propuestas que irán desde hamburguesas gourmet, pizzas artesanas y comida venezolana hasta opciones dulces como crepes. La programación se completará con conciertos y talleres infantiles gratuitos, con la intención de reforzar el carácter familiar y lúdico de una feria que se consolida como una de las citas destacadas de la primavera en Mérida.