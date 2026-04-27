Accidente
Un trabajador herido grave con quemaduras de hierro fundido en una fábrica de Mérida
El hombre, de 53 años, ha sido trasladado en estado grave al hospital emeritense
Un hombre de 53 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir quemaduras por hierro fundido en una fábrica de Mérida, en un suceso que está pendiente de ser catalogado como accidente laboral. El suceso se ha producido sobre las 14.45 horas en unas instalaciones situadas en el Camino Viejo de Mirandilla, sin número, en la capital extremeña, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica alertando de lo ocurrido.
Como consecuencia de las quemaduras sufridas, el trabajador ha sido atendido en el lugar por una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) y posteriormente trasladado en estado grave al Hospital de Mérida.
Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de la Policía Nacional. Tras el suceso, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, a falta de determinar oficialmente el carácter laboral del accidente y esclarecer las circunstancias en las que se ha producido.
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- ¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura