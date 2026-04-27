Un trabajador herido grave con quemaduras de hierro fundido en una fábrica de Mérida

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir quemaduras por hierro fundido en una fábrica de Mérida, en un suceso que está pendiente de ser catalogado como accidente laboral. El suceso se ha producido sobre las 14.45 horas en unas instalaciones situadas en el Camino Viejo de Mirandilla, sin número, en la capital extremeña, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica alertando de lo ocurrido.

Como consecuencia de las quemaduras sufridas, el trabajador ha sido atendido en el lugar por una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) y posteriormente trasladado en estado grave al Hospital de Mérida.

Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de la Policía Nacional. Tras el suceso, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, a falta de determinar oficialmente el carácter laboral del accidente y esclarecer las circunstancias en las que se ha producido.