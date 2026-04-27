Investigan a un hombre por grabar presuntamente a jóvenes en los vestuarios durante los JUDEX en Mérida

La Policía Nacional investiga a un hombre por grabar presuntamente a jóvenes en el interior de unos vestuarios durante la celebración de una prueba de los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) en Mérida, que se han celebrado este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Los hechos se produjeron en el transcurso de la jornada deportiva, cuando varios participantes advirtieron de la posible presencia de un varón realizando grabaciones en la zona de vestuarios. Tras el aviso, familiares de los deportistas alertaron a la Policía Nacional, que desplazó hasta el lugar un coche patrulla.

Investigación

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el presunto autor de las grabaciones y comprobaron el material audiovisual almacenado en su teléfono móvil, pero tras esa revisión no fue necesaria su detención. Según informan a este diario fuentes policiales, por el momento no se han producido detenciones, pero sí hay abierta una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

El incidente provocó inquietud entre las familias y alteró el desarrollo del evento deportiv, aunque la actuación policial quedó limitada a la identificación del hombre, la comprobación del contenido del teléfono y la orientación a los afectados sobre el procedimiento para denunciar los hechos.

De acreditarse la existencia de grabaciones no consentidas en una zona reservada como unos vestuarios, los hechos podrían tener recorrido penal como un presunto delito contra la intimidad. El Código Penal castiga la captación de imágenes sin consentimiento cuando se vulnera la intimidad de otra persona, con penas que pueden alcanzar de uno a cuatro años de prisión y multa.