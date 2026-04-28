Detenida en Mérida por retener a una mujer, robarle su tarjeta y obligarla a vender droga

Una mujer de 45 años ha sido detenida en Mérida hasta en dos ocasiones en apenas unos días por su presunta relación con un amplio listado de delitos, entre ellos tráfico de drogas agravado, detención ilegal, trato degradante, robo con violencia o intimidación, amenazas, estafa, lesiones y falsedad documental.

La investigación se inició después de que el pasado 10 de abril una mujer de 43 años acudiera a la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida en un evidente estado de nerviosismo. Según relató a los agentes, había permanecido retenida contra su voluntad en una vivienda del barrio de San Lázaro, donde habría sufrido tratos degradantes.

La víctima aportó datos sobre la presunta autora y sobre el domicilio en el que, según su testimonio, fue obligada a preparar dosis de droga que posteriormente se vendían a través de una ventana a consumidores que acudían a la vivienda. Además, denunció que le habían retenido su tarjeta bancaria y que se había hecho uso de ella.

El registro

La Brigada Local de Policía Judicial de Mérida se hizo cargo de las pesquisas y, con autorización judicial, llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda investigada. En el inmueble no fue localizada inicialmente la principal sospechosa, aunque sí se encontraba su hijo, un menor de 12 años.

Durante el registro, los agentes intervinieron 70 gramos de hachís, documentación diversa, tarjetas y cartillas bancarias a nombre de terceras personas, así como distintos útiles presuntamente empleados para la preparación y venta de sustancias estupefacientes.

La mujer fue finalmente localizada el 17 de abril, después de que la Sala del 091 recibiera una llamada alertando de que una persona que había ocupado una vivienda estaba amenazando a los vecinos. Al acudir al lugar, los agentes comprobaron que se trataba de la misma mujer que estaba siendo buscada por la Policía Judicial por los hechos investigados, por lo que procedieron a su detención.

Tras ser puesta a disposición judicial, se acordó su libertad, al igual que la de un varón de 61 años considerado colaborador. Según la Policía Nacional, este hombre prestaba servicios en la vivienda para la venta de droga y se presentó voluntariamente en comisaría al conocer que estaba siendo reclamado por la autoridad judicial.