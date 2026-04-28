La fábrica de cátodos de Mérida avanza con la salida a información pública de la línea eléctrica

El proyecto de una fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en Mérida suma un nuevo trámite para su puesta en marcha. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la salida a información pública de la línea eléctrica que deberá abastecer a la futura planta, proyectada en el polígono Expacio Mérida, una infraestructura clave para dar servicio a una inversión industrial que puede alcanzar los 800 millones de euros.

La publicación supone un nuevo paso administrativo para garantizar el suministro energético de la planta, después de que el Ayuntamiento de Mérida firmara el pasado 16 de abril la licencia de obra definitiva del proyecto Cato II, promovido por la compañía china, y se suscribiera también el acta de replanteo, lo que permite el inicio inmediato de los trabajos.

En concreto, el DOE recoge el anuncio por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado ‘Desmantelamiento del tramo de línea aérea simple circuito a 66 kV Almendralejo-Mérida, entre el apoyo número 158 y el apoyo número 131, y ejecución del nuevo tramo de línea aérea a 66 kV doble circuito Mérida-Parquesur/Almendralejo-Mérida’.

A partir de la publicación del anuncio, las personas interesadas podrán examinar toda la documentación correspondiente durante un plazo de 30 días hábiles. La Junta de Extremadura ha destacado este martes que con este anuncio público, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible "continúa con la tramitación correspondiente para dar seguridad jurídica y que el proyecto de fábrica de cátodos sea una realidad en Extremadura".

El proyecto

La actuación se desarrollará en una parcela de 54.800 metros cuadrados de Expacio Mérida. La fábrica contempla una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos, además del impacto indirecto sobre empresas auxiliares y actividad económica en la ciudad y su entorno.

En esta primera fase, el presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 27,3 millones de euros, con una previsión de hasta 200 empleos en el momento de mayor actividad. El pleno municipal aprobó el pasado 26 de febrero la declaración de interés público de la fábrica, una decisión que ha permitido activar bonificaciones fiscales para la promotora, entre ellas el 30% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como reducciones en el IBI y el IAE.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, definió esta iniciativa como "uno de los proyectos industriales más importantes de la historia reciente de Mérida", al tiempo que defendió que estas medidas "no son privilegios, sino herramientas legítimas para atraer inversión, generar empleo y competir con otros territorios".