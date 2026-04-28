La Feria del Libro de Mérida reunirá en el Templo de Diana a Elsa Punset, Manuel Vilas y Marta Robles

La Feria del Libro de Mérida volverá a sacar la literatura a la calle del 6 al 10 de mayo. La cita, que alcanza su XLV edición, se celebrará un año más en el entorno del Templo de Diana y contará con seis autores principales al frente de la programación: Elsa Punset, Manuel Vilas, Marta Robles, Aldo Linares, Jesús Sánchez Adalid y Susana Martín Gijón.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado este martes que se trata del evento "más longevo" de la programación cultural de la ciudad y ha subrayado que la feria representa "el momento en el que el libro sale a la calle". Junto a los encuentros principales, el programa incorpora otras 36 presentaciones, con especial protagonismo de los escritores locales, ya que incluye nueve autores emeritenses.

Programación

La programación arrancará el miércoles 6 de mayo con la escritora y filósofa Elsa Punset, referente en inteligencia emocional y desarrollo personal, que presentará ‘Alas para volar’. El jueves 7 será el turno de Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta en 2019, que llegará a Mérida con ‘Islandia’. Un día después, el viernes 8, la periodista y escritora Marta Robles presentará su novela ‘Amada Carlota’.

Programación de la Feria del Libro de Mérida. / EL PERIÓDICO

El sábado 9 concentrará dos de los nombres destacados del cartel. Por un lado, Aldo Linares, colaborador habitual del programa ‘Cuarto Milenio’, intervendrá con ‘Yo, médium. La sensibilidad como puente’. Después, el escritor emeritense Jesús Sánchez Adalid presentará ‘Tres halcones para Tamerlán’. La feria cerrará el domingo 10 con Susana Martín Gijón, autora especializada en novela negra e histórica, que dará a conocer ‘La capitana’.

Además de estos encuentros, el Templo de Diana acogerá presentaciones literarias durante todas las tardes, con títulos como ‘Cenizas del Ave Fénix’, ‘Cámara negra’, ‘Dios va en taxi’, ‘50 lugares mágicos de Extremadura’ o ‘El carromato’. La programación infantil y juvenil se concentrará durante el fin de semana en el Centro Cultural Alcazaba, con cuentacuentos, talleres y propuestas dirigidas al público más joven.

Una de las novedades destacadas serán las cabinas literarias, instaladas en el recinto del Templo de Diana el 9 de mayo, de 19.00 a 22.00 horas. En ellas, los visitantes podrán descolgar un teléfono para escuchar textos narrados por sus propios autores.

Conciertos

La música volverá a completar cada jornada a partir de las 22.00 horas. La Nueva Orleans Street Band actuará el miércoles; el jueves habrá poesía y jazz con Daniel Casado, Diego Hilario, Javier Baigorri y Luis Jiménez; el viernes será el turno de Jerry Bergonzi y Arturo Serra Group and String Orchestra; el sábado actuará Manolo Burro&Cía; y el domingo cerrará la feria la Banda Municipal de Música de Mérida.

Por otra parte, cabe indicar que el cartel anunciador de esta edición ha sido realizado por María del Mar Jiménez, con una ilustración inspirada en Mérida. La autora ha planteado una "arquitectura de libros" formada por ejemplares de distintos estilos y rematada con elementos que aluden a los géneros literarios que conviven en la literatura actual.

Coincidiendo con la feria, la Escuela de Arte y Superior de Diseño pondrá en marcha las jornadas ‘Texto y Trazo’, dedicadas al diseño editorial. Su director, Luis Macías, ha explicado que el objetivo es acercar a la ciudadanía "el proceso de creación detrás de los libros" y conectar la formación académica con la cultura que se vive en la calle.

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En esta edición participará Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño y referente del diseño gráfico español, conocido por sus trabajos para Alianza Editorial. También intervendrán Rosa Llop, profesora y autora especializada en diseño editorial, y María Ramos, diseñadora de tipografía con proyección internacional. Las jornadas se completarán con exposiciones de trabajos realizados por estudiantes de la escuela, entre ellos proyectos de cubiertas de libros e ilustraciones para textos de próxima publicación.