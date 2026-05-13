Nuevo éxito de Emerita Lvdica: agotadas las entradas para las Gladiaturas y la obra de teatro 'La Aparición'

La XVI edición de Emerita Lvdica de Mérida ha colgado el cartel de completo en las tres gladiaturas, que se celebrarán los días 23 y 24 de mayo en el Anfiteatro Romano, y la obra teatral 'La Aparición', que se representará el 22 de mayo en el Teatro Romano. Asimismo, registra un aforo casi completo en el resto de espectáculos.

Para la carrera de cuadrigas, que acogerá el Circo Romano el 21 de mayo, tan sólo quedan disponibles en la fracción verde casi un millar de entradas para público general, explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida. En cuanto al concierto 'Una de romanos', que tendrá lugar el 24 de mayo en el Teatro Romano, sólo quedan disponibles alrededor de un centenar de entradas para público general.

Las reservas

Por otra parte, el Ayuntamiento de Mérida informa de que las personas que hayan culminado el proceso por completo para la reserva de entradas para las diferentes actividades de la XVI edición de Emerita Lvdica, pero no hayan recibido aún su código QR, la empresa que gestiona la plataforma virtual 'Eulalia' se encargará del envío de entradas durante las próximas horas.

Cabe destacar que el lanzamiento de la reserva de los diferentes eventos ha generado una atracción superior a la esperada, con una afluencia masiva concentrada en las horas previas, que sumado a una incidencia que ha tenido la operadora de telecomunicaciones 'Movistar' durante esta mañana, ha provocado que el sistema funcione de forma "más lenta" generando una "cola en cascada de mensajes", que no ha impedido tramitar todas las solicitudes "correctamente".

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Hasta el momento, el tiempo de respuesta de la plataforma ha aumentado debido a la gran carga de conversaciones individuales recibidas, superando las 23.736, lo que ha generado un total de más de 442.665 mensajes acumulados.