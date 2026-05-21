Denuncian una presunta agresión sexual y un robo con violencia a una joven de Mérida

Una joven habría sufrido en la noche del martes al míercoles de esta semana una presunta agresion sexual y un robo con violencia, según ha podido saber este diario de fuentes policiales. Según añadieron las mismas fuentes consultadas, está realizando una investigación para dar con el paradero del presunto autor de los hechos.

Además, la propia madre de la chica afectada ha publicado la denuncia en sus redes sociales situando el lugar de los hechos en el paseo de Roma, “donde -dice- fue atacada y agredida con intención de abusar de ella”.

La madre añade que el presunto autor “anda suelto” y constata que la policía tiene conocimiento de lo sucedido. “Voy a creer y confiar en la justicia pero no siempre somos los mismos y tomamos la justicia por nuestras manos”.

Y lanza un mensaje al Ayuntamiento de Mérida: “Queremos apoyo de la ciudadanía para que nadie pase por lo que ha pasado mi hija y estamos pasando”.

En torno a este asunto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en un acto en Badajoz acaba de pronunciarse y ha dicho: "De ese tipo de delitos no suelo hablar hasta que no tengamos la nota de prensa porque entendemos que tenemos que dejar trabajar a los profesionales y, a veces, dejarles tabajar es que no se dé excesiva información para llevar a buen término las investigaciones".