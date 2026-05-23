Gladiadores, vino con miel y tabernas romanas: cuando Mérida vuelve a ser Augusta Emerita

Tomar un vino con miel, cruzarse con una patricia, escuchar el ruido de una legión, ver a los niños jugar entre columnas o esperar la entrada de los gladiadores a la arena. Mérida vuelve a caminar como Emerita Augusta entre artesanos, rituales, mercados, tabernas y cientos de personas que han cambiado la ropa de diario por túnicas romanas para entrar en una ciudad que estos días no solo recuerda su pasado, sino que lo representa sobre sus propios monumentos.

Porque Mérida no necesita decorado para regresar al siglo I: le basta con abrir sus piedras y llenarlas de vida. Emérita Lvdica ha vuelto a mezclar historia, espectáculo y participación ciudadana en una edición que reúne más de 175 actividades y mira al interés turístico internacional tras superar los 150.000 asistentes en 2025. La clave ya no está solo en mirar, sino en formar parte de la escena.

Actividades de Emerita Lvdica. / Ayuntamiento de Mérida.

Cada año hay más emeritenses y visitantes que entienden que vestirse de romano no es un simple disfraz, sino una manera de acompañar el esfuerzo de las asociaciones recreacionistas. Túnicas, estolas, mantos, sandalias, cinturones, coronas y peinados han vuelto a llenar las calles de una ciudad que ha aprendido a cuidar el detalle para no romper el hechizo.

Rigor histórico

La organización insiste precisamente en ese rigor: tramas, escenas, indumentarias, objetos, mensajes, aromas y sabores forman parte de una recreación que busca ser fiel, formativa y, al mismo tiempo, cercana. Durante toda la jornada, el corazón de la ciudad ha recuperado su pulso antiguo. El foro se ha llenado de recreaciones de vida cotidiana, mercados, oficios, conversaciones, talleres y escenas que permiten entender cómo se organizaba una ciudad romana más allá de sus grandes monumentos. Porque Augusta Emerita no fue solo templo y teatro. También fue escuela, comercio, hogar, religión, juego, trabajo y calle.

Javier Cintas

En el entorno del Acueducto de los Milagros se recreó el harpastum, el juego de pelota practicado por las legiones romanas y que suele explicarse, salvando las distancias, como una especie de rugby antiguo. Carrera, contacto, estrategia y disputa por la pelota para recordar que Roma también se entrenaba jugando.

La parte militar ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el programa. Las legiones han entrado en la ciudad, han acampado a sus puertas y han realizado prácticas de entrenamiento, como recoge la programación oficial de esta XVI edición. La Alcazaba, Morerías y otros espacios han funcionado como puntos de encuentro para explicar armas, equipamiento, formaciones y vida de campamento.

También han regresado algunas de las escenas más llamativas para el público, como la venta de esclavos, una recreación que permite mostrar otra cara de la sociedad romana. Emérita Lúdica funciona mejor cuando no se queda solo en la postal amable del imperio, sino que muestra también sus jerarquías, sus dependencias y sus sombras. Ahí la fiesta gana profundidad: no solo entretiene, también ayuda a comprender.

La arena del Anfiteatro

El gran reclamo de la tarde vuelve a estar en el Anfiteatro Romano, donde los gladiadores recuperan el lugar para el que fue concebido ese espacio hace casi dos mil años: la arena. La XVI edición ha programado este sábado doble sesión de gladiaturas, a las 20.00 y a las 22.30 horas, con juegos y combates que recrean con rigor histórico los enfrentamientos romanos.

El atractivo de la escena no necesita demasiada explicación. En Mérida, un combate de gladiadores no ocurre sobre un escenario cualquiera. Sucede en el Anfiteatro. El público vuelve a mirar hacia abajo, la arena vuelve a ser centro de tensión y el monumento recupera, aunque sea de forma simbólica y recreada, una parte de su función original. Las piedras no acompañan, cuentan.

Una fiesta tomada por la gente

La programación de este año ha contado con cuatro grandes espacios de recreación permanente: el Pórtico del Foro, el parque de las Méridas del Mundo, la Alcazaba y Morerías. El Ayuntamiento ha destacado además la implicación de asociaciones recreacionistas, colectivos y ciudadanía como uno de los motores de una fiesta que en la pasada edición superó los 150.000 asistentes y que prepara su camino hacia la declaración de Interés Turístico Nacional.

La jornada grande ha confirmado esa apropiación ciudadana. Emérita Lúdica ya no se vive solo como una programación que se consulta, sino como una cita que se habita. Hay quien va a los grandes espectáculos, quien recorre los mercados, quien busca las escenas de vida cotidiana, quien se viste para pasear y quien simplemente se sienta a mirar cómo la ciudad cambia de siglo durante unas horas.

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Por eso la imagen final no es solo la de un gladiador levantando el arma, ni la de una legión entrando por el puente, ni la de una túnica cruzando el foro. Es la de Mérida entera aceptando el juego con naturalidad. Durante este sábado, la ciudad ha vuelto a demostrar que su pasado romano no está encerrado en las vitrinas ni detenido en las guías turísticas. Está en sus monumentos, pero también en la manera en que sus vecinos y visitantes los ocupan cuando llega mayo. Mérida no ha mirado a Augusta Emerita desde lejos: ha vuelto a caminar dentro de ella.