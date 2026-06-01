Adif renovará cinco estaciones del tren Mérida-Sevilla: 6,6 millones para dejar atrás viejas carencias

Adif ha dado un nuevo paso en la modernización del corredor ferroviario que conecta Mérida con Sevilla. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha licitado por 6,6 millones de euros el contrato para remodelar cinco estaciones de la línea Mérida-Los Rosales, una actuación con la que busca mejorar la seguridad, la fiabilidad y la regularidad de las circulaciones en este trazado convencional entre Extremadura y Andalucía.

Las obras afectarán a la estación de Usagre-Bienvenida, en la provincia de Badajoz, y a las de Guadalcanal, Cazalla-Constantina, Pedroso y Villanueva del Río y Minas, todas ellas en la provincia de Sevilla. Se trata de estaciones situadas en el tramo comprendido entre Zafra y Los Rosales, pedanía del término municipal sevillano de Tocina.

Un nuevo impulso para la línea

Según ha detallado Adif, la intervención tiene como objetivo la "remodelación y la renovación de los materiales" de estas estaciones. El Ministerio de Transportes pretende así modernizar la infraestructura ferroviaria mediante la renovación de vías, desvíos y otros elementos asociados, además de optimizar la operativa ferroviaria en este corredor.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la construcción y renovación de vías de apartado, la sustitución de desvíos y elementos de vía "obsoletos" por otros de mayores prestaciones, la mejora del drenaje y de la plataforma ferroviaria, así como la renovación de balasto, carriles y traviesas.

Un tren de pasajeros junto a uno de los andenes de la estación de Mérida. / El Periódico Extremadura

El proyecto también contempla la adecuación de pasos a nivel y elementos de seguridad, además de la adaptación de los pasos entre andenes y otros elementos de las estaciones. Con estas mejoras, Adif busca reforzar las condiciones de explotación y servicio de la línea.

Más seguridad y menos incidencias

La actuación permitirá, según la empresa pública, "incrementar la seguridad, la fiabilidad y la regularidad de las circulaciones". Además, contribuirá a reducir los costes de mantenimiento y a minimizar posibles incidencias en una línea que forma parte de la conexión ferroviaria convencional entre Badajoz y Sevilla.

Esta licitación se enmarca dentro de la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales, para la que Adif ha movilizado una inversión cercana a los 138 millones de euros. El objetivo es reforzar la calidad del servicio y potenciar la cohesión territorial entre Andalucía y Extremadura.

En paralelo, Adif tiene en marcha la renovación de 17 kilómetros de la línea en la provincia de Badajoz, con una inversión de 12,3 millones de euros, después de los trabajos ya ejecutados en algo más de 18 kilómetros entre el norte del apeadero de Usagre-Bienvenida y la estación de Llerena.

Trabajos ya ejecutados

La empresa pública también ha realizado trabajos de renovación de traviesas en 10,5 kilómetros de la línea a su paso por los municipios sevillanos de Cazalla, El Pedroso y Arenillas, además de mejoras en los sistemas de señalización y telecomunicaciones.

Dentro de estas actuaciones, Adif ha instalado el sistema GSM-R, una tecnología de radio móvil digital específica del ferrocarril que garantiza el contacto permanente entre los maquinistas y los Centros de Regulación de Circulación. También ha sustituido el bloqueo telefónico de la línea por un sistema automático telemandado, con el objetivo de optimizar la señalización.

La renovación de la línea ha incluido además trabajos en estructuras singulares, como el puente de Rivera del Huesna, dentro de un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar unas infraestructuras ferroviarias más fiables, sostenibles y de calidad.