Concentración en Mérida para arropar a Juan Carlos Nieto, un funcionario que el SEPE ha expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"

Juan Carlos Nieto ha salido este miércoles a la puerta del SEPE de Mérida en su media hora legal de descanso y se ha encontrado con una imagen que no esperaba: decenas de personas concentradas para respaldarle tras la apertura de un expediente disciplinario por atender a ciudadanos sin cita previa. Entre carteles de apoyo y críticas a la dirección, se escucharon gritos de "Todos estamos contigo" y "director, dimisión", en una protesta convocada por Campamento Dignidad y el Sindicato 25 de Marzo que ha convertido su caso en símbolo del malestar por la obligatoriedad de la cita previa.

El funcionario, muy emocionado, ha dado las gracias a quienes han acudido a la concentración, a quienes no han podido hacerlo por estar trabajando y a quienes han firmado en su apoyo. También ha mencionado a Manuel Cañada, Dani Hierro y Juan Viera, aunque ha extendido el agradecimiento "absolutamente a todos" los que han hecho posible la movilización. Nieto ha insistido en que no se considera protagonista de ningún gesto excepcional, sino un empleado público que ha intentado cumplir con su obligación. "No es caridad, es hacer mi trabajo", ha defendido con rotundidad. Con esa idea, ha rechazado que su actuación pueda interpretarse como una ayuda voluntaria al margen de sus funciones y ha recordado que cobra de los impuestos de la gente. También ha reconocido que el expediente está teniendo un coste personal para él y para su familia.

El trabajador ha puesto un ejemplo de lo que, a su juicio, resume la contradicción del sistema. Según ha explicado, desde que la oficina ha abierto a las nueve de la mañana, ha estado "prácticamente todo el rato vacía", con dos funcionarios disponibles. En ese contexto, ha considerado "una auténtica vergüenza" que se pretenda que, si entra una persona con un problema, él permanezca con los brazos cruzados y le responda que no puede atenderla porque no tiene cita previa.

Fotogalería | Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa /

Falta grave

El expediente abierto por el SEPE le atribuye una falta grave por atender a personas sin cita y por facilitar certificados de prestaciones a ciudadanos vulnerables que los necesitaban para acudir a entidades como Cáritas o Cruz Roja. Nieto ha sostenido que esas atenciones se realizaban cuando la oficina estaba vacía o semivacía, cuando ya se había atendido a los usuarios citados o cuando había huecos disponibles. "Cuando la oficina está vacía, intento asesorar. Para muchos, su único sustento es el subsidio", ha apuntado el afectado.

El Ministerio de Trabajo ha trasladado que el expediente no se sustenta únicamente en la atención a personas sin cita y que existen otros motivos que no pueden hacerse públicos por confidencialidad, Juan Carlos Nieto ha respondido que el pliego de cargos recoge precisamente esas actuaciones como base del procedimiento. Además, ha rechazado la posible acusación de negligencia por no pedir determinada documentación y ha defendido que se ha limitado a aplicar la ley de procedimiento administrativo común, que evita exigir al ciudadano documentos que ya obran en poder de la administración o que esta puede consultar.

Igualmente, en un comunicado remitido a este diario ha apuntado expresamente que "el expediente recién incoado a una persona trabajadora del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida no se sustenta en la cuestión planteada, es decir, en la atención a personas usuarias sin cita previa. Concurren múltiples motivos que, por razones de confidencialidad y de respeto a todas las garantías del procedimiento no se pueden hacer públicos. El expediente se plantea por la Inspección de Servicios y será el órgano competente, la Subdirección general de Recursos y Organización el que tendrá que determinar finalmente si se han cometido las presuntas irregularidades que se están estudiando".

Y añade que "cabe recordar que en la oficina del SEPE en Mérida no se están produciendo retrasos en las citas y tampoco a la hora de reconocer las prestaciones. Además, en caso de que puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de la cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación de la prestación y, por tanto, no contaría a efectos de cómputo de plazos".

Cita previa: medio, no barrera

Nieto ha querido dejar claro que no está en contra de la cita previa. Al contrario, ha reconocido que es un instrumento útil para ordenar la atención y evitar esperas. Pero ha advertido de que la cita previa "nunca puede ser un fin" ni convertirse en una barrera que impida a los desempleados acceder a la administración cuando el sistema no funciona. La semana pasada, ha recordado, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para reclamar más flexibilidad en la atención presencial, con apoyos de partidos de distinto signo político.

El funcionario ha situado el problema en un colapso de las citas que, según ha explicado, en Extremadura se arrastra desde hace unos dos años. En el caso de la oficina de Mérida, ha señalado que la plantilla ha pasado de ocho o nueve trabajadores a solo cuatro, mientras la demanda se ha mantenido o incluso ha aumentado. A esa reducción de personal se suma la implantación del distrito único en la provincia de Badajoz, que permite que ciudadanos de otras zonas acudan a Mérida y que vecinos de Mérida tengan que desplazarse a oficinas situadas a más de 100 kilómetros para conseguir una cita.

La brecha digital de los más vulnerables

La brecha digital es, para Nieto, una de las consecuencias más duras de este modelo. Ha recordado que muchas personas mayores, desempleados de larga duración o usuarios sin conocimientos tecnológicos no consiguen pedir cita por internet ni manejarse con sistemas telefónicos automatizados. También ha recurrido a su propia experiencia familiar para explicar esa impotencia: ha contado cómo su madre dependía de sus hijos para resolver trámites básicos relacionados con la medicación de su padre. "Nadie tiene que pasar por eso", ha resumido.

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Mientras se resuelve el expediente, el funcionario tendrá que presentar alegaciones ante la subdirección competente. Si la falta grave prospera, podría enfrentarse a una suspensión de empleo y sueldo de hasta seis meses o a un traslado forzoso sin indemnización. Nieto ha recibido el respaldo de Campamento Dignidad, del Sindicato 25 de Marzo, de USO y de Comisiones Obreras, además de trabajadores del Servicio Extremeño Público de Empleo, aunque ha señalado que no ha visto apoyo de compañeros directos del SEPE. Pese a todo, mantiene la misma idea con la que ha cerrado su intervención: una oficina pública no puede dejar sin respuesta a quien necesita ayuda cuando hay funcionarios disponibles para atenderle.