Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Respuesta oficial

El Ministerio de Trabajo alega "múltiples motivos" en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida

El departamento ministerial niega que el procedimiento abierto al empleado del SEPE se deba solo a la atención sin cita previa y asegura que la oficina emeritense no acumula retrasos

Fotogalería | Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa

Fotogalería | Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha negado que el expediente incoado a Juan Carlos Nieto, trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida, se sustente únicamente en la atención a personas usuarias sin cita previa. Según la contestación trasladada por el ministerio, el procedimiento responde a "múltiples motivos" que no pueden hacerse públicos por razones de confidencialidad y por respeto a las garantías del expediente.

El caso de Juan Carlos Nieto ha generado una notable respuesta social en la capital extremeña, donde decenas de personas se concentraron a las puertas de la oficina del SEPE para mostrarle su apoyo. El trabajador defendió entonces que atender a ciudadanos sin cita cuando la oficina estaba vacía no era un gesto de caridad, sino parte de su obligación como empleado público, especialmente ante personas vulnerables o con dificultades para tramitar sus prestaciones.

Inspección de Servicios

La versión del ministerio matiza esa explicación. Trabajo y Economía Social sostiene que el expediente recién incoado "no se sustenta en la cuestión planteada", en referencia a la atención sin cita previa, y remarca que concurren otros motivos que permanecen bajo reserva. El procedimiento, añade, ha sido planteado por la Inspección de Servicios.

Noticias relacionadas

No se están produciendo retrasos

Será ahora la Subdirección General de Recursos y Organización el órgano competente que deberá determinar si se han cometido las presuntas irregularidades que se están estudiando. Hasta entonces, el expediente queda pendiente de resolución y sujeto a las garantías propias del procedimiento administrativo. En este sentido, el ministerio también defiende que en la oficina del SEPE en Mérida no se están produciendo retrasos ni en la concesión de citas ni en el reconocimiento de prestaciones. Además, recuerda que, si puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación, por lo que ese tiempo no contaría a efectos del cómputo de plazos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son todos los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz
  2. La violencia por ajustes de cuentas en Badajoz no cesa: tratan de incendiar una casa de Cerro de Reyes con un cóctel molotov
  3. El antiguo local de Los Valencianos en la plaza de España vuelve a servir helados: Primitivus Gelato llega a Costello
  4. ¿Cómo ha llegado el oso de Natura a Bótoa?
  5. Rescatan a cuatro personas en un incendio en Cerro de Reyes (Badajoz)
  6. Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
  7. Secretario general de Diputación de Badajoz sobre el cambio del puesto de David Sánchez: 'El procedimiento fue intachable
  8. Jaque al ocio en Badajoz: usuarios del Centro de Mayores de San Roque denuncian la privatización del espacio de ocio

En libertad uno de los detenidos por el robo de los votos por correos en Fuente de Cantos y del camión de los regalos de Monesterio

En libertad uno de los detenidos por el robo de los votos por correos en Fuente de Cantos y del camión de los regalos de Monesterio

Un bebé 'se cuela' en la Audiencia de Badajoz durante el juicio de David Sánchez y el magistrado reacciona: "Menos mal que hay una voz inocente"

Un bebé 'se cuela' en la Audiencia de Badajoz durante el juicio de David Sánchez y el magistrado reacciona: "Menos mal que hay una voz inocente"

Vídeo | Un bebé se cuela en la Audiencia de Badajoz y el magistrado reacciona: "Al menos hay una voz inocente"

Messi, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Estudiantes de México conocen el trabajo agroganadero de la finca La Cocosa

Estudiantes de México conocen el trabajo agroganadero de la finca La Cocosa

Investigan la muerte de una bebé por quemaduras mientras la bañaba la expareja de su madre

Vídeo | Agentes de la UCO niegan haber recibido presiones a la hora de realizar informes sobre el caso David Sánchez

Tracking Pixel Contents