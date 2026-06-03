El Ministerio de Trabajo alega "múltiples motivos" en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha negado que el expediente incoado a Juan Carlos Nieto, trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida, se sustente únicamente en la atención a personas usuarias sin cita previa. Según la contestación trasladada por el ministerio, el procedimiento responde a "múltiples motivos" que no pueden hacerse públicos por razones de confidencialidad y por respeto a las garantías del expediente.

El caso de Juan Carlos Nieto ha generado una notable respuesta social en la capital extremeña, donde decenas de personas se concentraron a las puertas de la oficina del SEPE para mostrarle su apoyo. El trabajador defendió entonces que atender a ciudadanos sin cita cuando la oficina estaba vacía no era un gesto de caridad, sino parte de su obligación como empleado público, especialmente ante personas vulnerables o con dificultades para tramitar sus prestaciones.

Inspección de Servicios

La versión del ministerio matiza esa explicación. Trabajo y Economía Social sostiene que el expediente recién incoado "no se sustenta en la cuestión planteada", en referencia a la atención sin cita previa, y remarca que concurren otros motivos que permanecen bajo reserva. El procedimiento, añade, ha sido planteado por la Inspección de Servicios.

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No se están produciendo retrasos

Será ahora la Subdirección General de Recursos y Organización el órgano competente que deberá determinar si se han cometido las presuntas irregularidades que se están estudiando. Hasta entonces, el expediente queda pendiente de resolución y sujeto a las garantías propias del procedimiento administrativo. En este sentido, el ministerio también defiende que en la oficina del SEPE en Mérida no se están produciendo retrasos ni en la concesión de citas ni en el reconocimiento de prestaciones. Además, recuerda que, si puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación, por lo que ese tiempo no contaría a efectos del cómputo de plazos.