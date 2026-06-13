Malú se confiesa en el Teatro Romano de Mérida: "Por primera vez he tomado conciencia plena de lo que es mi vida"

La cantante Malú ha arrancado a lo grande en el Teatro Romano de Mérida su 'Quince Tour', la gira número 15 en la que presenta su disco número 15, en el marco de la undécima edición del Stone & Music Festival, donde reveló haber tomado "conciencia plena" de lo que es la vida y su carrera profesional con su nuevo trabajo.

"Por primera vez he tomado conciencia plena de lo que es mi vida, de lo que es mi carrera y de lo que son para mí estas tablas", dijo al comienzo de su actuación que da el pistoletazo de salida a una gira que "se hace pensando en el público", y que durante los próximos meses le llevará por los principales escenarios del país.

Fue un concierto especial que volvió a demostrar la estrecha conexión de la cantante madrileña con el público extremeño y con uno de los espacios escénicos más emblemáticos del país, según informa la organización en nota de prensa.

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Concierto cercano e íntimo

En su regreso al Teatro Romano, en una noche de junio marcada por las altas temperaturas, Malú ofreció un espectáculo en el que combinó las nuevas canciones de su último trabajo discográfico con algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La artista inició la velada con varios de los temas incluidos en su álbum "Quince", entre ellos "Todo sabe a ti" y "Por si alguna vez", antes de recorrer algunas de las canciones más reconocidas de su carrera, como "Sin ti todo anda mal", "Me quedó grande tu amor", "Te conozco desde siempre" e "Invisible".

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con el bloque acústico, que permitió a los espectadores disfrutar de una Malú más cercana e íntima. Por su parte, canciones como "Ahora tú", "Rota", "Blanco y negro" y "A prueba de ti" fueron coreadas por un público entregado de principio a fin.

"Gracias por permitirme seguir"

El concierto alcanzó uno de sus momentos más emotivos en los bises finales, con las interpretaciones de "Aprendiz" y "Ausente", antes de cerrar la noche con "Como una flor", para poner "el broche de oro a un espectáculo cargado de fuerza, sensibilidad y complicidad con los asistentes".

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Malú volvió a tomar la palabra, emocionada, antes del final de su actuación: "Mérida, gracias por permitirme seguir aquí... (en la música) y sentirme como me siento hoy. Quiero llegar aquí y no sentirme una impostora, ser yo. Pensad en vosotros y nada más. Sed felices..."