Ibercaja impulsa 126 nuevas viviendas en Mérida junto al Grupo Rusvel y refuerza su apuesta por el acceso a la vivienda asequible

La financiación de vivienda continúa siendo uno de los pilares estratégicos de Ibercaja, una entidad que refuerza su posicionamiento en el negocio promotor con la firma de un nuevo préstamo junto al Grupo Rusvel para el desarrollo de 126 viviendas en Mérida. Se trata de una operación de especial relevancia tanto por su volumen como por su impacto en una ciudad donde la promoción residencial de esta escala supone un impulso significativo al parque de vivienda disponible.

El proyecto, que contempla la construcción de 126 viviendas, responde a una creciente demanda habitacional en la capital extremeña, especialmente entre jóvenes y familias que encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a un hogar. En este contexto, Ibercaja refuerza su papel como agente financiero comprometido con uno de los grandes retos sociales actuales: facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Especialización en financiación de vivienda

Con una amplia trayectoria en el sector, Ibercaja ha consolidado una sólida especialización tanto en financiación hipotecaria como en el apoyo a promotores inmobiliarios. Esta doble vertiente le permite actuar de forma integral en el ciclo de la vivienda, desde el impulso inicial de los proyectos hasta su adquisición por parte de los clientes finales.

«Esta operación refleja nuestra vocación de acompañar al sector promotor en iniciativas que generan valor social, como es ampliar la oferta de vivienda en ciudades con alta demanda», señala Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja, quien subraya además que «Extremadura es una región estratégica para la entidad, donde seguimos reforzando nuestra presencia y compromiso con el desarrollo económico y social».

Ledesma destaca también que este tipo de proyectos «permiten avanzar en la creación de oportunidades reales para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, algo fundamental para fijar población y dinamizar el territorio».

Compromiso con promotores y desarrollo territorial

Por su parte, Mariano Lahuerta, responsable de negocio promotor de Ibercaja, incide en la importancia de esta línea de actividad dentro del banco: «Nuestra experiencia en financiación promotor nos permite analizar y acompañar proyectos con rigor, aportando soluciones adaptadas a las necesidades del sector y contribuyendo a que iniciativas viables se conviertan en realidad».

Lahuerta añade que Ibercaja «mantiene una clara apuesta por el impulso de vivienda de calidad y accesible, apoyando a promotores solventes que contribuyen a equilibrar el mercado inmobiliario».

Desde el lado del promotor, el director de Negocio Inmobiliario del Grupo Rusvel, Fernando González, ha valorado positivamente la operación: «Contar con el respaldo de una entidad como Ibercaja ha sido clave para impulsar este desarrollo. Compartimos la visión de generar vivienda adaptada a la demanda real, con especial atención a la accesibilidad y a las necesidades actuales de los compradores. Esperamos renovar esta colaboración en la Segunda Fase de este proyecto, con 84 viviendas más, que acaban de iniciar su comercialización».

Impacto social y modelo diferencial

Más allá de su actividad financiera, Ibercaja pone en valor su modelo de negocio singular dentro del sector bancario español. La entidad destina el 100% de sus beneficios a la sociedad a través de su estructura accionarial basada en fundaciones, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo social, cultural y económico de los territorios en los que opera.

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Este enfoque cobra especial relevancia en iniciativas como la de Mérida, donde la colaboración entre entidad financiera y promotor contribuye no solo a dinamizar la economía local, sino también a dar respuesta a una necesidad social urgente: el acceso a la vivienda.

Fuente: El Periódico de Extremadura