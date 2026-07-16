Pepe Viyuela se entrega a la sátira más amarga de Shakespeare en el Festival de Mérida

Entre el drama y la comedia satírica. Da comienzo la tercera entrega de la 72ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la comedia oscura y tragedia irónica de William Shakespeare, 'Timón de Atenas'. La propuesta del director argentino, Hernán Gené, recupera la versión de Joaquín Hinojosa sobre el análisis más penetrante del autor sobre el sentido satírico de la vida. El montaje, protagonizado por Pepe Viyuela, estará en cartel en el Teatro Romano hasta el domingo 19 de julio.

Una semana más fresca que las anteriores se adueña del teatro emeritense, los abanicos dejan de ser los protagonistas de las piedras de las cáveas romanas para dejar caer toda la atención en el ambientado escenario ateniense. Acompañado de drama, ironía y sátira con la suave brisa veraniega que se hacía hueco entre la multitud.

'Timón de Atenas' en Mérida. / Jero Morales

El mito de Timón

La versión de Joaquín Hinojosa, de la obra inacabada de Shakespeare cuenta la historia del noble de Atenas, rico y generosamente popular, que se desvive por sus amigos, los ayuda económicamente y les obsequia con regalos, además de hacer fiestas y celebrar banquetes sin escatimar en gastos. Tras ignorar las advertencias de sus inversores y banqueros, por el derroche de dinero, se precipita hacia la ruina. Como consecuencia, acude a sus supuestos amigos que le acaban dando la espalda.

A raíz de la decepción y la traición que siente Timón, el personaje abandona Atenas para retirarse a vivir una vida solitaria y misántropa tras el odio que había nacido en su interior hacia la especie humana. En la caverna que termina habitado, encuentra un tesoro, mientras busca maneras de abastecerse, que contiene una gran fortuna. A pesar de que con esta riqueza podía regresar de nuevo a su antigua vida, se la entrega a Alcibíades para que el pague a los soldados destinados a destruir la ciudad griega de la que él huyó.

'Timón en Atenas' en Mérida. / Jero Morales

Una parodia a las costumbres y la ingratitud del ser humano

El reparto de esta adaptación, está encabezado por Pepe Viyuela como Timón, siendo el único interprete con un solo personaje de la obra. El resto del elenco, formado por Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela y Pepa Zaragoza dan vida a todos los personajes que acompañan en su historia a Timón. Todos dan vida a distintos personajes, desde banquero a periodistas pasando por pintores o prostitutas.

Este desdoblamiento de personajes en la obra no sería posible sin un buen equipo de caracterización encargado de la creación de las distintas máscaras y atrezzo que permiten a los intérpretes dar vida a distintas figuras en el escenario, subrayan los actores. Entre los más destacados encontramos a Flavio, el mayordomo, encarnado por Esther Acevedo; Sempronia por Beatriz Melgares; Apemanto por Tomás Pozzi; Samuel Viyuela que interpreta al poeta; y Pepa Zaragoza como pintora y senadora entre otros.

'Timón de Atenas' en Mérida. / Jero Morales

Hernán Gené, el director de la obra, define 'Timón de Atenas' como un "viaje estupendo" con el equipo que hace que la obra shakespeariana cobre vida. Declaraciones a las que se unen los distintos actores del elenco y que Pepe Viyuela lo considera un trabajo que ha marcado en su vida un antes y un después y con días inolvidables. Por su parte, otros actores han señalado el duro trabajo que han supuesto los ensayos, lo denominan como uno de los procesos "más intensos" de sus vidas.

Al bajarse el telón, 'Timón de Atenas' deja una sombría sensación de incomodidad al público asistente, el reflejo de la parte inhumana, la ingratitud y la deslealtad que habita en las personas. Ofrece un sabor amargo de la realidad que se retrata, que de cierta manera, es igual que las que vivimos hoy en día, las preocupaciones con las relaciones entre los humanos siguen siendo las mismas.