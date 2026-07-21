Ciencia con futuro
Antonio Monge lleva el talento de Mérida al podio mundial de la Biología en Lituania
El joven ha logrado una medalla de bronce tras competir con 312 estudiantes de 82 países y comenzará ahora el Grado en Medicina
De las aulas de Mérida a uno de los grandes escaparates internacionales de la ciencia. El estudiante emeritense Antonio Monge ha conseguido una medalla de bronce en la 37ª Olimpiada Internacional de Biología, celebrada en Vilna, la capital de Lituania, y ha cerrado así su etapa de Bachillerato con un reconocimiento al alcance de muy pocos alumnos.
La competición ha reunido a 312 jóvenes procedentes de 82 países y territorios, seleccionados previamente por sus resultados en las distintas fases nacionales. Durante varios días, los participantes han afrontado exámenes teóricos y pruebas prácticas de alta dificultad relacionadas con materias como genética, bioquímica, anatomía, fisiología, ecología o bioinformática.
Para llegar hasta la cita mundial, Antonio Monge tuvo que superar las fases regional y nacional de la Olimpiada de Biología y ganarse una de las cuatro plazas de la delegación española. Antes de viajar a Lituania, completó además un periodo de preparación intensiva junto al resto del equipo para afrontar una competición que exige aplicar los conocimientos científicos a problemas y experimentos complejos.
Colegio Salesiano "María Auxiliadora"
El joven acaba de terminar Bachillerato en el Colegio Salesiano "María Auxiliadora" de Mérida, donde ha sido preparado por su profesora María del Carmen Sáez Sánchez. Anteriormente cursó Primaria en el CEIP Trajano, dos centros de la capital extremeña que forman parte de una trayectoria académica que ya lo ha llevado a medirse con algunos de los estudiantes más brillantes del mundo.
El bronce conseguido en Vilna supone el broche a su etapa escolar y el inicio de un nuevo camino ligado a la ciencia. Antonio Monge comenzará el Grado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, donde continuará una formación que ya tiene como carta de presentación una medalla internacional y el orgullo de haber llevado el nombre de Mérida hasta el podio mundial de la Biología.
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