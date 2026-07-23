Susto en la capital extremeña
Una mujer empotra su coche contra el muro del residencial Guadiana de Mérida al sufrir un bajón de azúcar
El vehículo recorrió varios metros marcha atrás y dañó un pilar y la valla cuando numerosos padres y niños se encontraban en la piscina
Una mujer empotró su coche ayer miércoles contra el muro del residencial Guadiana, situado en la barriada de El Prado de Mérida, al sufrir un bajón de azúcar mientras circulaba por la calle Comarca Ribera del Tajo. El aparatoso accidente ocurrió sobre las 19.00 horas.
La conductora, que es diabética, perdió el control del vehículo y recorrió varios metros marcha atrás hasta impactar con fuerza contra el cerramiento del complejo residencial. La colisión provocó daños materiales en un pilar del muro y en parte de la valla exterior.
Padres y niños en la piscina
El suceso causó un gran susto entre los residentes, ya que a esa hora numerosos vecinos se encontraban en las zonas comunes y había varios padres y niños en la piscina, situada muy cerca del punto del impacto. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguna de las personas presentes fue alcanzada por el automóvil.
Hasta el residencial se desplazaron efectivos de los bomberos, una ambulancia y agentes de la Policía Local de Mérida, que atendieron a la conductora, aseguraron la zona y comprobaron los desperfectos. Finalmente, todo quedó en un gran susto y en daños materiales, sin que hubiera que lamentar heridos de gravedad.
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