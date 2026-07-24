Un incendio en el polígono El Prado de Mérida calcina al menos 20 vehículos y obliga a desalojar la Ciudad Deportiva

Un incendio declarado en la tarde de este viernes en varios vehículos estacionados en el polígono industrial El Prado, en Mérida, se ha propagado a distintos solares y ha obligado a desalojar de forma preventiva la Ciudad Deportiva. La Policía Nacional también ha limitado los accesos al propio polígono y a Decathlon para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y evitar riesgos. Igualmente, han sido desalojados los trabajadores de las instalaciones situadas en el entorno inmediato del incendio.

El fuego se ha iniciado en varios coches estacionados en la calle y el efecto del viento sobre las pavesas ha provocado sucesivos incendios de pastos, con riesgo de que las llamas alcanzaran naves próximas y depósitos de sustancias. Pese a que inicialmente se han vivido momentos de tensión, no existe peligro para las personas y únicamente constan daños materiales, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Columna de humo generada por el incendio / El Periódico

Amplio dispositivo

José Antonio Vázquez, gerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, ha explicado que las llamas han calcinado al menos 20 vehículos estacionados, turismos y también furgonetas. En cuanto a las naves, no constan en principio daños estructurales.

El CPEI ha desplegado un amplio dispositivo formado por 24 efectivos (22 bomberos y dos jefes de guardia) y doce vehículos: tres bombas urbanas, cuatro bombas rurales, una unidad pick-up de extinción, tres bombas nodrizas y una unidad de mando. Además, se ha movilizado un sargento con otro vehículo.

También han sido ampliados cuatro parques de bomberos para reforzar la respuesta ante la evolución del incendio. Así, el operativo incluye bomberos de los parques de Mérida, Puebla de la Calzada, Don Benito, Villanueva, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Hornachos, a los que se suman los dos jefes de guardia y el sargento coordinador.

Colaboración del Plan Infoex

A las labores de extinción se han incorporado medios del Plan Infoex, entre ellos un helicóptero con base en Manchita y los retenes de Manchita y Puebla de Obando. Desde el CPEI se ha trasladado al Infoex la necesidad de declarar el Nivel 1, que implica Situación operativa 0 del Platercaex.

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La intensa columna de humo provocada por las llamas es visible desde numerosos puntos de Mérida y ha generado preocupación entre los vecinos. Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener los distintos focos y evitar que alcancen las instalaciones próximas, si bien la evolución es favorable.

Fuente: El Periódico de Extremadura