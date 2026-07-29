Un ciclista de 81 años, al hospital con varios traumatismos tras ser atropellado por un coche cerca de Mérida

Un ciclista de 81 años ha tenido que ser trasladado este miércoles al Hospital de Mérida después de ser atropellado por un coche en una rotonda situada cerca de la capital extremeña. El octogenario ha sufrido varios traumatismos como consecuencia del impacto, aunque su estado ha sido calificado inicialmente como menos grave.

El accidente se ha producido poco después de las 8.00 horas en la conocida como rotonda de Calamonte, en dirección al Polígono Industrial El Prado, según la información facilitada por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El punto exacto del atropello se encuentra en la glorieta en la que confluyen la carretera BA-038 y la antigua N-V, uno de los accesos utilizados habitualmente para desplazarse entre Calamonte, Mérida y la zona industrial.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo ha atropellado al hombre cuando circulaba en bicicleta por esta zona. Como consecuencia del impacto, el ciclista ha sufrido un traumatismo craneal, otro cervical, un traumatismo torácico y múltiples contusiones.

Los servicios sanitarios han atendido inicialmente al herido en el lugar del accidente. Tras estabilizarlo, ha tenido que ser evacuado al Hospital de Mérida, donde ha continuado recibiendo asistencia médica con pronóstico menos grave.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia medicalizada y profesionales sanitarios del Punto de Atención Continuada del Polígono Nueva Ciudad, perteneciente al Servicio Extremeño de Salud.

También han intervenido varias patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes se han encargado de regular la circulación y han abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el atropello.

Precaución en las glorietas

Las glorietas y los accesos a polígonos industriales son puntos delicados para la convivencia entre bicicletas y vehículos debido a las incorporaciones, los cambios de carril y los ángulos muertos. Los ciclistas deben utilizar casco, llevar elementos reflectantes, señalizar sus movimientos con antelación y procurar mantenerse visibles. Los conductores, por su parte, deben reducir la velocidad, comprobar los laterales antes de entrar o salir de una rotonda y mantener una distancia suficiente cuando circulen cerca de una bicicleta.

Fuente: El Periódico de Extremadura