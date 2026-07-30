La parcela incendiada en El Prado de Mérida es de la Junta y Fuster acusa al PP de "faltar a la verdad"

El portavoz del Gobierno municipal de Mérida, Julio César Fuster, ha replicado a las críticas realizadas por el portavoz del Partido Popular, Santiago Amaro, tras el incendio registrado el pasado viernes en el polígono industrial El Prado. Según ha asegurado, la parcela señalada por el PP pertenece a la Junta de Extremadura y no al ayuntamiento.

Fuster ha reprochado al dirigente popular que responsabilizara al ejecutivo local del estado de los terrenos sin disponer todavía de toda la información sobre su titularidad. "Hoy es un mal día para el señor Amaro porque el ansia política es muy mala consejera", ha afirmado ante los medios.

El portavoz municipal considera que el PP se precipitó al cuestionar la actuación del Ayuntamiento cuando todavía continuaban las labores relacionadas con el incendio. "Todavía estaban los coches calientes cuando tardaron dos minutos en salir a acusar a este gobierno de irresponsabilidad", ha criticado.

Solidaridad con los afectados

Antes de responder a Santiago Amaro, Fuster ha mostrado la solidaridad del Gobierno municipal con las personas y empresas que sufrieron pérdidas por el fuego, así como con quienes padecen las consecuencias de otros incendios forestales en distintos puntos del país.

Julio César Fuster atiende a los medios para responder a las críticas del PP tras el incendio de El Prado. / Javier Cintas

"Lo primero es mostrar nuestra solidaridad con las personas que han perdido algún bien y con quienes lo están pasando muy mal por los incendios forestales, no solamente en Mérida, sino también a nivel nacional", ha señalado.

El incendio comenzó alrededor de las 15.30 horas del viernes 24 de julio en el entorno del polígono industrial El Prado. Las llamas avanzaron con rapidez por una zona de pastos y alcanzaron vehículos estacionados e instalaciones próximas, mientras que el viento complicó los trabajos de extinción.

El fuego calcinó alrededor de una veintena de coches, furgonetas y camiones de reparto y ocasionó daños en varias empresas. No se registraron heridos, aunque fue necesario desalojar diferentes naves y la Ciudad Deportiva como medida preventiva.

En el operativo participaron bomberos de varios parques de la provincia, efectivos del Plan Infoex, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y el Centro de Urgencias y Emergencias 112. También intervinieron medios aéreos y terrestres y agentes del medio natural. El incendio quedó controlado cerca de las 19.30 horas y los accesos al polígono se recuperaron progresivamente.

Una parcela de la Junta

La polémica política surgió después de que Santiago Amaro cuestionara las tareas preventivas del Ayuntamiento y denunciara el estado de la parcela por la que se propagaron las llamas.

Cedido

Fuster ha rechazado esas acusaciones y ha insistido en que los terrenos pertenecen a la Administración autonómica. A su juicio, el portavoz del PP debería haber comprobado previamente la titularidad antes de atribuir responsabilidades al Gobierno municipal. "La irresponsabilidad consiste precisamente en faltar a la verdad o en hablar sin tener toda la información", ha afirmado.

El portavoz municipal también ha señalado que las competencias en materia de prevención y extinción de incendios corresponden a la comunidad autónoma, aunque durante la emergencia actuaron de manera coordinada medios dependientes de diferentes administraciones.

"En la extinción y en la prevención de incendios, la responsabilidad es de la comunidad autónoma. Aquí, en Valencia, en Madrid o en Ávila", ha defendido.

Fuster ha cerrado su intervención con otra crítica directa a Santiago Amaro por sus declaraciones inmediatamente posteriores al incendio. "En política, a veces es mejor guardar silencio para no parecerlo que hablar, confirmarlo y despejar todas las dudas. El ansia política es muy mala consejera", ha sentenciado.

Fuente: El Periódico de Extremadura