Durante la celebración del Día de Extremadura
Abre el plazo para el sorteo de las entradas del concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida
Será esta tarde a las 18.00 horas y permanecerá abierto hasta el próximo 14 de agosto
Comienza la cuenta atrás para los seguidores de Sanguijuelas del Guadiana. Esta tarde, a las 18.00 horas, se abrirá el plazo de inscripción para participar en el sorteo de las entradas del concierto gratuito que la banda extremeña ofrecerá el próximo 8 de septiembre en el teatro Romano de Mérida, dentro de la programación oficial del Día de Extremadura.
El sorteo, como ha anunciado el grupo a través de sus canales oficiales, permanecerá abierto hasta el 14 de agosto a las 18.00 horas y deberá realizarse a través de la página web de la banda. Una vez finalizado el plazo, se celebrará un sorteo telemático ante notario que determinará los asistentes al concierto. Cada persona seleccionada podrá obtener dos entradas y, posteriormente, acceder de nuevo a la plataforma para escoger sus asientos.
El concierto, organizado por la Junta de Extremadura, será uno de los actos centrales de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma y permitirá a los extremeños disfrutar de forma gratuita de una de las formaciones con mayor proyección del panorama musical nacional en un escenario tan emblemático como el Teatro Romano de Mérida.
En los últimos años, Sanguijuelas del Guadiana, originarios de Casas de Don Pedro, se han consolidado como una de las propuestas musicales más originales del país gracias a una identidad artística profundamente ligada al mundo rural y a unas canciones que han conectado con una nueva generación de público dentro y fuera de Extremadura.
El excelente momento que atraviesa la banda quedó recientemente refrendado con la obtención del premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música, un reconocimiento que confirma el crecimiento de un grupo que ha logrado llevar el nombre de Extremadura a los principales festivales y escenarios del país.
Además de este concierto, la formación también tendrá un papel destacado en los actos institucionales del Día de Extremadura. El 7 de septiembre serán los encargados de poner el broche musical al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, donde interpretarán una selección de canciones preparada para la ocasión y en la que, según ha adelantado la organización, habrá alguna colaboración sorpresa.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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