Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Durante la celebración del Día de Extremadura

Abre el plazo para el sorteo de las entradas del concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida

Será esta tarde a las 18.00 horas y permanecerá abierto hasta el próximo 14 de agosto

Sanguijuelas del Guadiana durante su concierto en la Alcazaba de Badajoz

Sanguijuelas del Guadiana durante su concierto en la Alcazaba de Badajoz / Diego Rubio Paredes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carolina León Carvajal

Badajoz

Comienza la cuenta atrás para los seguidores de Sanguijuelas del Guadiana. Esta tarde, a las 18.00 horas, se abrirá el plazo de inscripción para participar en el sorteo de las entradas del concierto gratuito que la banda extremeña ofrecerá el próximo 8 de septiembre en el teatro Romano de Mérida, dentro de la programación oficial del Día de Extremadura.

El sorteo, como ha anunciado el grupo a través de sus canales oficiales, permanecerá abierto hasta el 14 de agosto a las 18.00 horas y deberá realizarse a través de la página web de la banda. Una vez finalizado el plazo, se celebrará un sorteo telemático ante notario que determinará los asistentes al concierto. Cada persona seleccionada podrá obtener dos entradas y, posteriormente, acceder de nuevo a la plataforma para escoger sus asientos.

El concierto, organizado por la Junta de Extremadura, será uno de los actos centrales de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma y permitirá a los extremeños disfrutar de forma gratuita de una de las formaciones con mayor proyección del panorama musical nacional en un escenario tan emblemático como el Teatro Romano de Mérida.

En los últimos años, Sanguijuelas del Guadiana, originarios de Casas de Don Pedro, se han consolidado como una de las propuestas musicales más originales del país gracias a una identidad artística profundamente ligada al mundo rural y a unas canciones que han conectado con una nueva generación de público dentro y fuera de Extremadura.

El excelente momento que atraviesa la banda quedó recientemente refrendado con la obtención del premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música, un reconocimiento que confirma el crecimiento de un grupo que ha logrado llevar el nombre de Extremadura a los principales festivales y escenarios del país.

Noticias relacionadas

Además de este concierto, la formación también tendrá un papel destacado en los actos institucionales del Día de Extremadura. El 7 de septiembre serán los encargados de poner el broche musical al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, donde interpretarán una selección de canciones preparada para la ocasión y en la que, según ha adelantado la organización, habrá alguna colaboración sorpresa.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
  2. Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero': la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz
  3. El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
  4. El Ayuntamiento de Badajoz retira la puerta del atrio de la iglesia de San Agustín para reabrir este espacio público
  5. La Guardia Civil investiga la denuncia de un vecino de Valdebótoa que asegura que fue retenido y maniatado en una finca
  6. Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz
  7. Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas
  8. Denuncian la desaparición de decenas de animales en el parque de Castelar de Badajoz: 'Hace unos días estaba lleno y ahora no queda casi ninguno

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Una mujer con problemas de salud mental apuñala a cuatro personas en el centro de Londres

Alex Macías: “Cuando apareció la opción del Extremadura ni me lo pensé”

Alex Macías: “Cuando apareció la opción del Extremadura ni me lo pensé”

Buscan a Berritxu, el loro más viral de España.

Día tras día, un perro nadaba tres kilómetros para reunirse con su gran amor: la historia de Shiro y Marilyn que inspiró una película

Día tras día, un perro nadaba tres kilómetros para reunirse con su gran amor: la historia de Shiro y Marilyn que inspiró una película

Vídeo | Vecinos de Suerte de Saavedra en Badajoz piden una vivienda digna a la Junta

La plaza de San Agustín de Badajoz, accesible pero no recuperada totalmente según el PSOE

La plaza de San Agustín de Badajoz, accesible pero no recuperada totalmente según el PSOE

Los expertos en plantas coinciden: “Si te vas de vacaciones, déjalas juntas, bien regadas y lejos del sol directo”

Los expertos en plantas coinciden: “Si te vas de vacaciones, déjalas juntas, bien regadas y lejos del sol directo”

Badajoz se prepara para el gran eclipse y se lanza a por las gafas homologadas: "Se están agotando"

Badajoz se prepara para el gran eclipse y se lanza a por las gafas homologadas: "Se están agotando"
Tracking Pixel Contents