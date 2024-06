Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias: "El reparto de menores no es problema del PP, sino del Gobierno de España"

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, sostiene que la solución al colapso del sistema de acogida de menores migrantes en el Archipiélago tiene que llegar desde el Gobierno de España y no desde su formación. Domínguez advierte que el objetivo del ministro Torres es tensionar el pacto del Gobierno de Canarias entre PP y CC.

¿El Partido Popular ha recibido la llamada que esperaba del Gobierno de España para abordar la reforma de la ley de extranjería que permitirá repartir a los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas?

Hasta ahora, no ha habido ningún encuentro entre el Gobierno y el Partido Popular para abordar ese tema. Insistimos en la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes o la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para tratar la reforma legal.

Hace ya dos semanas que tienen en sus manos el texto y todavía no han dado una respuesta, ¿cuándo se van a pronunciar?

Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es cumplir lo que prometió a Canarias, que es llevar a cabo una modificación legislativa bajo la figura que considere oportuna, proyecto de ley o real decreto ley. Entendemos que si se comprometió es porque contaba con los apoyos suficientes y tiene la opción de debatir la propuesta en el Parlamento. Esto no es una cuestión de esperar por el Partido Popular, es una cuestión de que el Gobierno de Canarias suplica al Gobierno de España que dé una solución de una vez por todas. Desde el propio Ejecutivo regional hemos advertido de la necesidad de contar con una ficha financiera para cubrir los gastos de la tutela de los menores en todas las comunidades. Por otro lado, el Gobierno de España no ha querido incorporar en el texto definitivo la declaración de emergencia para que las autonomías puedan agilizar las contrataciones bajo la legislación pertinente.

¿El PP no es necesario para aprobar la reforma?

Leyes como la de la amnistía no fueron apoyadas por el Partido Popular y salieron adelante. Por lo tanto, la responsabilidad de que esto salga adelante o no, no es del Partido Popular, es del Gobierno de España.

¿Abre la puerta a que el PP no apoye la modificación de la ley de extranjería?

No. Yo abro la puerta a que se entienda que la modificación legislativa para el reparto de menores no es un problema del Partido Popular, es un problema del Gobierno de España. Si el Ejecutivo central no tiene capacidad para dar respuestas, que deje gobernar a otro. Lo que no puede ser es que haya una crisis grave en nuestra tierra y que España mire para otro lado. Si la emergencia migratoria estuviese sucediendo en Cataluña, ya estaría resuelta. Si bien al Gobierno de España no le interesa molestar a sus socios, que son los partidos independentistas de Cataluña y del País Vasco.

¿Cómo califica la gestión de las negociaciones por parte del ministro Ángel Víctor Torres?

No sé ni si tiene el respaldo de todo el Gobierno central sobre las negociaciones que ha cerrado con el Gobierno de Canarias, porque hemos visto que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha dicho que no conoce el texto. Desde mi punto de vista, ha dejado flecos por cerrar como la financiación o la declaración de la emergencia, por lo que ese texto no está concluido.

Torres insiste en que la pelota está en el tejado de Génova y que sin el ‘sí’ del PP no hay un plan B para ayudar a Canarias. ¿Está intentando forzar la máquina para romper el pacto de Gobierno en las Islas?

Indiscutiblemente, el objetivo del ministro Torres es romper el pacto de Gobierno en Canarias, no solucionar el problema de los menores. Por otro lado, el objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es salvaguardar su situación al frente de La Moncloa y para ello tiene que cuidar a partidos como Junts per Catalunya o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, además, ya han hecho pública su intención de hacerse con las competencias de migración.

¿Cree que desde Coalición Canaria también tienen esa sensación de que Torres quiere forzar la ruptura del pacto?

No lo sé, porque esto sí que no le ha hablado con el presidente, Fernando Clavijo, así que no sé cuál es su opinión. La mía la tengo clara y es que Sánchez tiene un mensajero dócil, que nunca le va a decir que no. Lo hizo cuando era presidente del Gobierno de Canarias y hasta fue en contra de Canarias para ir en favor de las políticas del Estado. Sánchez ha encontrado a su perfecto mensajero para reventar la situación en Canarias.

¿Por qué no hay sobre la mesa una ficha financiera para las comunidades autónomas que acojan menores?

Lo desconozco. Quizás porque quieran salvaguardar la situación de los catalanes. Entiendo que es porque no hay interés por resolver el problema, porque cuando se produjo el fenómeno migratorio desde Europa del Este hubo derivaciones de los solicitantes de asilo hacia los países miembros de la Unión Europea. Entonces hubo financiación suficiente por parte de la Unión Europea para las derivaciones. ¿Por qué no hemos planteado esta solución para la emergencia que estamos viviendo en Canarias? ¿Por qué el Gobierno de España no está negociando en paralelo con la Unión Europea que se produzcan derivaciones?

Si Génova se planta y no acepta el reparto obligatorio de menores, ¿qué pueden hacer desde el PP de Canarias?

El Partido Popular nacional entiende perfectamente que hay que buscar una solución a este problema y les hemos trasladado lo importante que es derivar a los menores no acompañados a otras comunidades o a otros países. Lo que pasa es que quien gobierna es quien tiene que legislar y definir cómo hacerlo. No sé por qué no quiere negociar.

¿Se está priorizando la contienda política al bienestar de la infancia migrante?

El Gobierno de España ha conseguido crear un conflicto y desviar la atención. Yo lamento profundamente que ante el drama humanitario de la ruta canaria, en la que pierden la vida miles de personas, el Gobierno de España prefiera la bronca a la solución. Es la primera vez que veo que el Gobierno necesita que se pronuncie públicamente otras formaciones políticas antes de actuar.

¿El pacto CC-PP se puede resentir por este tema?

No. El Partido Popular en Canarias y Coalición Canaria opinan igual. Es decir, que el problema lo tiene que solucionar el Gobierno de España y que tiene que haber una ficha financiera suficiente para la atención de los menores.

¿Y si el apoyo del PP nacional no llega?

Es que tenemos muy claro que esta no es responsabilidad del Partido Popular nacional. Lo que faltaba es que todo lo que sucede en este país sea culpa del Partido Popular.

¿Cómo está gestionando el PP los equilibrios de estar en el Gobierno con CC que a su vez tiene un acuerdo con el PSOE a nivel nacional?

Mirándonos a los ojos y diciéndonos la verdad. También tenemos claro hasta dónde llegan los acuerdos. Siempre hemos dicho que no entendíamos la apuesta de CC por Pedro Sánchez, porque sabíamos que nos iba a engañar. La clave del éxito es el diálogo y la relación personal.

En anteriores legislaturas con pactos CC-PP los populares terminaron yéndose del Gobierno, ¿aguantarán ahora los cuatro años? ¿Cuál es el estado de salud del pacto?

El estado de salud del pacto es muy bueno, a pesar de que el Partido Socialista no haya superado el hecho de estar en la oposición y trate de romper el pacto por todos los lados. Utiliza la fuerza del Estado y la de la oposición, no nos dio ni los 100 días de gracia para analizar la gestión de este Gobierno. Llegaremos a los 4 años, porque yo he firmado para eso.

¿Qué le parece la petición de ERC en Cataluña de un sistema de financiación singular?

Me parece una barbaridad. Ahora una negociación singular es una manera nueva de referirse a una negociación bilateral, que merma el reparto hacia otras comunidades autónomas. La Constitución española dice que las comunidades más ricas tienen que aportar y que el Gobierno tiene que distribuir. No se puede romper el principio de solidaridad. Canarias reclama que se nos trate por igual y que se nos considere una región infrafinanciada. No puede ser que recojamos las migajas.

¿Cuál es la línea roja de Canarias con respecto al nuevo sistema de financiación autonómica?

Creemos que hay que convocar la conferencia sectorial para negociar la financiación autonómica. Sentarnos todos en la misma mesa y jugar con las mismas reglas del juego, no como pasó con la condonación de la deuda, que a día de hoy no sabemos en qué va a quedar.

¿Canarias tiene una respuesta preparada en el caso de que la condonación de la deuda catalana reduzca los ingresos vía sistema de financiación?

Vamos a actuar con todas las de la ley. No podemos permitir que se nos dañe por unos intereses partidistas y personales.

¿Cree que se puede trasladar a los turistas el rechazo de parte de la sociedad y afectar al destino y a los ingresos que propicia el sector?

El Gobierno está trabajando para hacer ver a la ciudadanía que nuestra principal fuente de ingresos es el turismo, pues nos ayuda a generar empleo, a tener mejores infraestructuras y mejores condiciones de vida. Es verdad que en los últimos años no se han construido viviendas protegidas o mejorado las conexiones y entiendo el enfado de parte de la sociedad. Tenemos que hacerles ver que esto se puede solucionar, pero que la solución necesita tiempo. No llegamos al año de Gobierno y ya hemos planteado la emergencia habitacional, para poder poner a disposición de los ciudadanos más viviendas y hemos llevado a cabo un decreto que nos permita construir con mayor agilidad vivienda, no solo protegidas, sino también libre.

El Estado ha rechazado un nuevo convenio de aguas a pesar de la crisis hídrica en las Islas, ¿qué opciones tiene Canarias para solucionar este problema?

Tenemos un grave problema y los cabildos solos no podrán atajarlo. Seguiremos insistiendo para que el Gobierno de España entienda que la inversión en obras hídricas no es un capricho, es una necesidad. Dependemos de ello para garantizar la existencia de parte de nuestro sector primario.

¿Las medidas temporales que se están activando serán suficientes para paliar el problema?

No, y no podemos seguir tirando de parches. Hemos llevado a cabo las acciones que están a nuestro alcance para mejorar la condición actual y prepararnos para un verano de unas temperaturas muy altas, pero creo que es sumamente complicado que esto sea suficiente. Hay que concienciar a la sociedad de esta dificultad.

Se está regulando la vivienda vacacional y fomentando la participación ciudadana en los negocios de renovables con la ley de climático. ¿No es mucho intervenir el mercado para un partido conservador como el PP?

Para nada. Lo que busca la ley de cambio climático es eliminar burocracia y el intervencionismo que planteó el Ejecutivo anterior. El PP plantea una modificación de la ley para adelgazarla. Con respecto al alquiler vacacional tampoco estamos haciendo intervencionismo, estamos ordenando los planes generales del territorio.

El PP nunca había gestionado la educación en Canarias, lo que generó inicialmente cierto escepticismo y rechazo en la comunidad educativa. ¿Qué valoración hace de este primer curso?

Lo que más orgulloso me tiene es que se iniciara el curso pensando que llegaba el lobo, porque el Partido Popular no iba a ser capaz de gestionar un área como esta. No solo hemos demostrado que estamos a la altura, sino que se ha mejorado la situación con respecto a años anteriores. Ahora espero que podamos escalar en los resultados académicos. En un año es muy difícil conseguirlo, pero estoy sumamente orgulloso de la gestión que se ha hecho de la Consejería de Educación.

¿Cuál es la propuesta del PP para salir del atolladero y que Cataluña no repita elecciones en otoño?

Poco tenemos que hacer ahí. Dimos la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista y ahora han vuelto a vender todo a cambio de mantenerse en La Moncloa, proponiendo a ERC incorporarse al Gobierno de la ciudad. El PSOE nunca recurre al PP, salvo cuando quiere crear división. Por esto, en Cataluña, el Partido Socialista ha desechado la negociación y el diálogo con el Partido Popular.