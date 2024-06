Ayuso apoya el pacto sobre el CGPJ pero pide estar vigilante ante futuros pactos: "No me avengo a cualquier acuerdo"

"Hacen falta contrapesos políticos y si eso (el pacto sobre el CGPJ) lo consigue, yo me encuentro más tranquila". Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo a Alberto Núñez Feijóo tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación y posterior reforma del CGPJ. Asegura que ambos han estado en contacto "a lo largo de estos días" y que si bien sigue manteniendo su "desconfianza en todo lo que hace el Gobierno" el hecho de que Europa esté vigilante ante lo firmado "es un éxito sin precedentes".

Sin embargo, pide ser cautos ante próximos acuerdos. A pesar de mostrar su apoyo y confianza en lo que haga su jefe de filas y aseverar que el PP por tener "más votos" que el PSOE "tiene que ser escuchado", sigue mostrando su escepticismo. "Yo no me avengo a cualquier acuerdo", ha apuntado en una entrevista en Antena 3, justificándolo en que cuando han pactado con los socialistas han salido "defraudados".

"Espero que el Gobierno cumpla esa palabra, desde luego, porque (si no,) a ojos de toda Europa van a quedar como trileros. Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades", ha rematado Ayuso confiando en la vigilancia de las instituciones comunitarias.

Equilibrio para evitar tensiones

Feijóo apuntó ayer en los pasillos del Congreso que creía tener el respaldo de Ayuso para este proyecto, y desde el PP se hizo saber que se había ido informando a los barones de cuál era la línea de las negociaciones, básicamente, para evitar sorpresas posteriores. Ayuso ha sido hasta ahora muy crítica con cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, asegurando incluso que el PP no podía ser la "tabla de salvación de Sánchez", pero su rechazo frontal se moduló en los últimos días para dejar el camino libre a la dirección nacional.

La presidenta madrileña mantiene que Sánchez no es fiable, lo ha dicho siempre y no ha cambiado su postura sobre este punto. Pero busca mantener el equilibrio entre las críticas al presidente del Gobierno y a sus socios sin rebajarlas lo más mínimo y el apoyo a su jefe de filas.

Feijóo se aseguró el apoyo de José María Aznar antes de hacer público el acuerdo, una garantía para evitar también otras posibles críticas internas. El expresidente del PP, igual de combativo con Sánchez que la propia Ayuso cada vez que tiene una intervención pública, ha buscado la unión de la formación en torno a Feijóo desde que fue elegido presidente del partido hace ya dos años. Aznar ha temido desde el principio que las tensiones internas, personalizadas en Díaz Ayuso tras su guerra con Pablo Casado, se mantuvieran con la dirección actual de Génova y que eso rompiera de nuevo el partido dejando el campo abierto a Vox o a Ciudadanos, que aún tenía vida cuando Feijóo llegó a Génova.

La presidenta madrileña ha intentado también en esta entrevista quitar del foco a Vox y restar importancia a sus críticas al PP por el acuerdo sobre el CPGJ. "No hay que menospreciar ni tampoco tildar de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían" de Sánchez y, por tanto, del pacto, ha apuntado. Recordando a su vez que la unión de PP y PSOE sobre el poder judicial deja "las manos mucho más atadas" a los "nacionalistas y la ultraizquierda que está dentro del Gobierno".