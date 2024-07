Los partidos dan la espalda al acuerdo entre PSOE y PP con el único aval de Sumar

Los socios de Gobierno y Vox salen en tropel contra el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para renovar el CGPJ. La mayoría de partidos que sustentan la mayoría progresista en el Congreso, a excepción de Sumar, que está en el Consejo de Ministros, han cuestionado la decisión de Pedro Sánchez de sellar un pacto con los populares y ceder parcialmente a su exigencia de cambiar la elección, admitiendo la "participación directa" de los jueces en el nombramiento y encargando al CGPJ una propuesta para reformar el sistema.

Podemos ha sido uno de los más duros en sus críticas y ha proclamado el comienzo de una nueva etapa de "gran coalición" dentro de la legislatura, al tiempo en que ha acusado al PSOE de "rendición" al PP. El partido morado, que tiene cuatro diputados en el Congreso, amenazó este martes con retirar su apoyo al Gobierno en caso de aceptarse pactar un nuevo sistema de elección de los jueces. Una idea que viene recogida en el acuerdo publicado, donde se establece que habrá una "participación" directa de los jueces en la elección de la cúpula judicial.

"El punto y aparte era rendirse ante la derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática", criticó la exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al poco de anunciarse el acuerdo, en referencia al "punto y aparte" que anunció Pedro Sánchez tras los cinco días de reflexión para avanzar en un "plan de regeneración democrática". "El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas", continuaba la dirigente en Twitter.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Belarra ha advertido que el PSOE "ha elegido ese camino es el de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática", al tiempo en que ha avanzado su voto en contra a esta propuesta de renovación: "No responde a lo que votaron las urnas y no se va a hacer con la complicidad de Podemos".

Desde el PNV, que siempre ha contado con cuota en el reparto de vocales, su portavoz, Aitor Esteban, ha confirmado que su exclusión de las negociaciones. “Con nosotros no ha hablado nadie”, aclaró en los pasillos del Congreso para mostrar su sorpresa de que “para esto hayan tardado tanto tiempo”. Entre la advertencia y la resignación, Esteban ha apuntado que PSOE y PP tienen mayoría para llegar a este tipo de acuerdos y reformar la ley del poder judicial. “Evidentemente, nosotros no vamos a votar a nadie”, ha zanajado para dar cuenta de que ninguno de los nombres propuestos cuenta con su aval.

Críticas del independentismo

El portavoz del ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado mucho más crítico para censurar una pacto que “no refleja la pluralidad del Congreso”. Un acuerdo por el que ha lamentado que el PSOE ha “anunciado un nuevo socio” y, con ello, la vuelta del bipartidismo a través de una “gran coalición”. Pese a todo, Rufián ha evitado poner en duda la continuidad del apoyo de los republicanos al Ejecutivo de coalición porque “no es lo mismo un Gobierno de PSOE y Sumar que de PP y Vox”.

Otro de los aliados habituales del Gobierno como es EH Bildu ha rechazado el acuerdo entre los dos grandes partidos, asegurando que "el reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha", destacan fuentes de la formación, que señalan que el pacto "ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos".

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, también se ha pronunciado en términos muy duros contra el PSOE. "Nos hablan de separacion de poderes pero lo que hay es una reparto de poder", ha criticado, en declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso. "Aquellos medidas de regneración democrática que nos anunciaron al final va a ser un pacto con el PP", ha continuado, en referencia a la promesa de Sánchez tras sus cinco días de reflexión. Nogueras, no obstante, ha avanzado que tendrán que leer "la letra pequeña" del acuerdo.

En el extremo derecho del arco parlamentario, el líder de Vox, Santiago Abascal, también se ha opuesto frontalmente al acuerdo, cargando contra el PP "en un momento en que Pedro Sánchez está atacando a los jueces". Abascal ha denunciado además que hayan estado negociando "de forma ininterrumpida durante dos años", y ha señalado que “es una estafa a los españoles y nos van a tener enfrente contra este acuerdo”.

Sumar celebra

La incertidumbre ha recorrido por momentos el grupo parlamentario de Sumar, donde han tardado dos horas en reaccionar al acuerdo. El encargado de valorarlo ha sido el responsable de las negociaciones en materia de justicia, Enrique Santiago, de IU, que ha definido ha definido el pacto como "una gran victoria para la democracia". El dirigente ha confirmado que la negociación la ha llevado a cabo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y que lo ha hecho "en nombre del Gobierno", defendiendo que "nosotros hemos sido informados por el Gobierno y hemos participado y dado nuestros criterios".

El dirigente, sin embargo, ha evitado identificar a Sumar con los nombres de los dos vocales concretos que les corresponden. "Es una gran victoria para la democracia haber acabado contra el secuestro de la justicia", ha rematado Santiago, en declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso.

La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y líder fáctica de Sumar, Yolanda Díaz, también ha tratado de insistir en que tenían conocimiento de las negociaciones, aunque ha apuntado a que ha sido Enrique Santiago "el encargado" de negociar. "Hoy damos un paso adelante", ha considerado, a su llegada a un acto en el Ateneo de Madrid, donde ha aprovechado para "hacer una crítica rotunda al PP que ha tenido al CGPJ cinco años secuestrado".

La dirigente ha negado la mayor y ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP no incluye la modificación del sistema de elección: "La pretensión del PP de no cumplir con el mandato constitucional y de que los jueces designasen a los propios miembros de la judicatura no está en el acuerdo suscrito", ha dicho Díaz. Fuentes del grupo parlamentario precisan que la expresión empleada en el texto de que los jueces tendrán "participación directa" ya está en vigor, puesto que las asociaciones de jueces ya proponen la lista de cien candidatos sobre los que se eligen a los nuvos vocales.

Preguntada por la cuota que le corresponde a Sumar, Díaz también ha evitado pronunciarse, y se ha limitado a señalar que "se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y en proporción a los votos y representantes que tenemos. No voy a decir nada más", ha zanjado.